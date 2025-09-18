Принять участие в дополнительном наборе могут поступающие, которые по определенным причинам не смогли подать заявление о поступлении в основной период до 1 августа, или те, желающие поступить для получения еще одного образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Кто еще может подать заявление в вуз?

Если же абитуриент во время основного периода реализовал (то есть подал) все 15 заявлений, он не сможет поступать во время дополнительного набора.

Регистрацию электронных заявлений на поступление во время дополнительного набора предусматривают Условия приема ЗВО. Она может происходить в пределах одной или нескольких сессий (волн).

В соответствии с Порядком приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, во время каждой "волны" после завершения регистрации заявлений абитуриентов в течение 15 дней продолжается конкурсный отбор и происходит зачисление на обучение.

В целом зачисление на обучение по контрактной форме может продолжаться до 20 октября.

Как поступить на контракт в вуз в 2025 году?