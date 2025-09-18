Взяти участь у додатковому наборі можуть вступники, які з певних причин не змогли подати заяву про вступ в основний період до 1 серпня, або ті, що бажають вступити для здобуття ще однієї освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

Хто ще може подати заяву у виш?

Якщо ж абітурієнт під час основного періоду реалізував (тобто подав) усі 15 заяв, він не зможе вступати під час додаткового набору.

Реєстрацію електронних заяв на вступ під час додаткового набору передбачають Умови прийому ЗВО. Вона може відбуватись у межах однієї або кількох сесій (хвиль).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, під час кожної "хвилі" після завершення реєстрації заяв вступників протягом 15 днів триває конкурсний відбір та відбувається зарахування на навчання.

Загалом зарахування на навчання за контрактною формою може тривати до 20 жовтня.

Як вступити на контракт у виш у 2025 році?