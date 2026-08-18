Отсрочка после возобновления обучения: распространяется ли она на бакалавриат

Студенты, восстанавливающиеся в университете после перерыва в обучении, ожидают возобновления отсрочки. Однако возникает ли она автоматически после зачисления?

.Отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы со ссылкой на Постановление КМУ № 560.

Предусмотрена ли отсрочка после возобновления обучения для бакалавра?

Для бакалавра важно не только вновь получить статус студента, но и соответствовать требованиям, установленным законодательством в отношении последовательности получения образования и формы обучения

Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает отсрочку для лиц, получающих профессиональное, предвысшее и высшее образование, обучающихся по дневной или дуальной форме. В то же время закон устанавливает важное условие: они должны получать уровень образования, превышающий ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной законом.

То есть сам факт наличия приказа о возобновлении обучения еще не является достаточным основанием для отсрочки.

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А что означает "восстановление"?

Положение МОН № 134 определяет восстановление на обучение как восстановление статуса соискателя высшего образования после отчисления и приобретение соответствующих прав и обязанностей студента.

Поэтому после восстановления человек снова становится соискателем высшего образования. Но для отсрочки нужно отдельно проверить, соответствует ли его обучение требованиям статьи 23 Закона.

Важно не путать отчисление и академический отпуск. Это две разные ситуации.

Восстановление происходит после отчисления. МОН определяет его как восстановление статуса соискателя высшего образования после утраты такого статуса.

Академический отпуск – это временное прерывание обучения. На время академического отпуска права и обязанности соискателя, как правило, приостанавливаются, хотя для отдельных категорий закон предусматривает сохранение определенных прав.

Поэтому ситуации "отчислили – восстановили" и "взял академический отпуск – вернулся к учебе" не следует отождествлять.

Может ли бакалавр получить отсрочку после восстановления?

Да, восстановленный студент-бакалавр может иметь право на отсрочку, но не в каждой ситуации.

Ключевой вопрос – какой именно уровень образования человек получает и что он уже получил ранее.

Например, если человек учился на бакалавриате, был отчислен, а затем восстановился на том же бакалавриате, это не означает, что он автоматически утратил право на отсрочку только из-за самого факта восстановления. После восстановления она вновь приобретает статус обучающегося. Однако соответствие требованиям относительно последовательности получения образования должно быть подтверждено данными об образовании и обучении.

В то же время законодательство предусматривает ограничения для тех, кто повторно получает тот же или более низкий уровень образования. Именно поэтому в каждой конкретной ситуации нужно смотреть, была ли предыдущая степень уже получена, или человек только учился на ней и был отчислен.

Что нужно проверить восстановленному студенту?

Если речь идет о бакалавре, следует проверить сразу несколько моментов:

оформлено ли восстановление приказом учебного заведения;

имеет ли студент дневную или дуальную форму обучения ;

; какой уровень образования он получает;

какой уровень образования уже был получен ранее;

есть ли актуальные сведения об обучении в ЕДЕБО;

подтверждает ли университет право на отсрочку соответствующими сведениями.

Закон Украины "О высшем образовании" прямо предусматривает право лица, отчисленного до завершения обучения, на восстановление в пределах лицензированного объема высшего учебного заведения.

Нужно ли после восстановления снова оформлять отсрочку?

Так, не стоит рассчитывать, что предыдущая отсрочка автоматически возобновится только потому, что студент восстановился.

Восстановление восстанавливает статус студента, а право на отсрочку должно быть подтверждено в соответствии с действующим законодательством и актуальными данными об обучении.

Поэтому после восстановления важно убедиться, что университет передал актуальные сведения в ЕДЕБО и что основание для отсрочки отображается надлежащим образом.

Восстановление на бакалавриате не лишает человека права на отсрочку автоматически. Но и само восстановление не гарантирует ее автоматического получения.

Для отсрочки должны одновременно выполняться установленные законом условия: в частности, обучение по дневной или дуальной форме и соответствие требованиям относительно последовательности получения образования.

Поэтому главное правило таково: сначала проверяем, оформлено ли продление и какой статус имеет студент в ЕДЕБО, а затем – соответствует ли его обучение требованиям статьи 23 Закона о мобилизации.