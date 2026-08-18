.Відповідаємо на найпоширеніші запитання з посиланням на Постанову КМУ №560.

Чи є відстрочка після поновлення навчання для бакалавра?

Для бакалавра важливо не лише знову отримати статус студента, а й відповідати вимогам, установленим законодавством щодо послідовності здобуття освіти та форми навчання

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає відстрочку для здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою. Водночас закон встановлює важливу умову: вони мають здобувати рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній законом.

Тобто сам факт наявності наказу про поновлення ще не є достатньою підставою для відстрочки.

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А що означає "поновлення"?

Положення МОН № 134 визначає поновлення на навчання як відновлення статусу здобувача вищої освіти після відрахування та набуття відповідних прав і обов'язків студента.

Тому після поновлення людина знову стає здобувачем вищої освіти. Але для відстрочки потрібно окремо перевірити, чи відповідає її навчання вимогам статті 23 Закону.

Важливо не плутати відрахування і академічну відпустку. Це дві різні ситуації.

Поновлення відбувається після відрахування. МОН визначає його як відновлення статусу здобувача вищої освіти після втрати такого статусу.

Академічна відпустка – це тимчасове переривання навчання. На час академічної відпустки права та обов'язки здобувача, як правило, призупиняються, хоча для окремих категорій закон передбачає збереження певних прав.

Тому ситуації "відрахували – поновився" і "взяв академвідпустку – повернувся до навчання" не варто ототожнювати.

Чи може бакалавр отримати відстрочку після поновлення?

Так, поновлений студент-бакалавр може мати право на відстрочку, але не в кожній ситуації.

Ключове питання – який саме освітній рівень людина здобуває і що вона вже здобула раніше.

Наприклад, якщо людина навчалася на бакалавраті, була відрахована, а потім поновилася на тому самому бакалавраті, це не означає, що вона автоматично втратила право на відстрочку лише через сам факт поновлення. Після поновлення вона знову має статус здобувача освіти. Однак відповідність вимогам щодо послідовності здобуття освіти має бути підтверджена даними про освіту та навчання.

Водночас законодавство передбачає обмеження для тих, хто повторно здобуває такий самий або нижчий рівень освіти. Саме тому в кожній конкретній ситуації потрібно дивитися, чи був попередній ступінь уже здобутий, чи людина лише навчалася на ньому та була відрахована.

Що потрібно перевірити поновленому студенту?

Якщо йдеться про бакалавра, варто перевірити одразу кілька речей:

чи поновлення вже оформлене наказом закладу освіти;

чи має студент денну або дуальну форму навчання ;

; який освітній рівень він здобуває;

який рівень освіти вже був здобутий раніше;

чи є актуальні відомості про навчання в ЄДЕБО;

чи підтверджує університет право на відстрочку відповідними відомостями.

Закон України "Про вищу освіту" прямо передбачає право особи, відрахованої до завершення навчання, на поновлення в межах ліцензованого обсягу закладу вищої освіти.

Чи потрібно після поновлення знову оформлювати відстрочку?

Так, не варто розраховувати, що попередня відстрочка автоматично відновиться лише тому, що студент поновився.

Поновлення відновлює статус студента, а право на відстрочку має бути підтверджене відповідно до чинного законодавства та актуальних даних про навчання.

Тому після поновлення важливо переконатися, що університет передав актуальні відомості до ЄДЕБО та що підстава для відстрочки відображається належним чином.

Поновлення на бакалавраті не позбавляє людину права на відстрочку автоматично. Але й саме поновлення не гарантує її автоматичного отримання.

Для відстрочки мають одночасно виконуватися встановлені законом умови: зокрема, навчання за денною або дуальною формою та відповідність вимогам щодо послідовності здобуття освіти.

Тому головне правило таке: спочатку перевіряємо, чи оформлене поновлення і який статус має студент у ЄДЕБО, а потім – чи відповідає його навчання вимогам статті 23 Закону про мобілізацію.