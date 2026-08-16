Рассмотрим по отдельности ситуации для бакалавров, магистров и аспирантов со ссылкой на Постановление КМУ № 560.

Когда теряется отсрочка от мобилизации – бакалавриат, магистратура, аспирантура?

Обучение дает право на отсрочку от мобилизации не во всех случаях. Закон требует, чтобы соискатель обучался по дневной или дуальной форме и получал уровень образования, превышающий уже полученный. Поэтому отсрочку можно потерять не только после завершения обучения, но и из-за изменения статуса или условий обучения.

Бакалавриат

Отсрочка действует, если студент обучается на первом (бакалаврском) уровне по дневной или дуальной форме обучения и это является следующим уровнем образования после уже полученного.

Отсрочка теряется, если:

студент завершил обучение и получил степень бакалавра;

и получил степень бакалавра; его отчислили ;

; он перешел на заочную или иную форму обучения, не дающую права на отсрочку;

обучения, не дающую права на отсрочку; он повторно обучается на том же или более низком уровне образования.

Закон определяет последовательность уровней: бакалаврский → магистерский → третий, образовательно-научный уровень.

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Магистратура

Студент магистратуры имеет право на отсрочку, если обучается по дневной или дуальной форме и получает второй, магистерский уровень после бакалаврского.

Отсрочка прекращается, если:

магистратура завершена ;

; лицо отчислено ;

; форма обучения изменена на то, что не дает права на отсрочку;

лицо поступило в магистратуру, но уже имеет степень магистра и фактически повторно получает тот же уровень образования.

То есть сам факт обучения в магистратуре еще не гарантирует отсрочку – важнаименно последовательность получения уровней образования.

Аспирантура

Для аспирантов действует аналогичный принцип. Право на отсрочку имеют те, кто обучается по дневной или дуальной форме на третьем, образовательно-научном уровне высшего образования.

Отсрочку можно потерять, если:

аспиранта отчислили ;

; обучение завершено;

он перешел на форму обучения, не предусматривающую отсрочку;

исчез статус обучающегося, являющийся основанием для отсрочки;

выяснилось, что в государственных реестрах нет подтверждения законного основания для отсрочки.

Особенно важно: заочное обучение в аспирантуре не дает права на отсрочку по этому основанию, поскольку закон прямо упоминает только дневную и дуальную формы.

Что происходит после отчисления?

После утраты основания отсрочка может быть отменена. Приказ № 560 прямо предусматривает, что в случае утраты или изменения оснований для отсрочки ранее принятое решение может быть отменено или изменено.

Также автоматически оформленная отсрочка подлежит автоматической отмене, если в результате электронного взаимодействия государственных реестров выявлено отсутствие законных оснований.

Главное правило простое: отсрочка по обучению существует до тех пор, пока сохраняется законное основание для нее.

Для бакалавра, магистра и аспиранта это означает три ключевых условия: дневная или дуальная форма обучения + следующий уровень образования + действующий статус обучающегося.

Если хотя бы одно из определяющих условий исчезает – например, из-за отчисления, завершения обучения или смены формы обучения, – право на отсрочку может быть утрачено. Порядок ее оформления и отмены определяет постановление КМУ № 560.