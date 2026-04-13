Поступление на бакалавриат 2026: когда подача заявлений, творческие конкурсы и зачисление
- Вступительная кампания 2026 года для бакалавров стартует 1 июля с регистрации электронных кабинетов.
- Прием заявлений и документов будет с 19 июля по 1 августа.
- Рейтинговые списки объявят до 6 августа, зачисление на бюджет завершится 13 августа, на контракт – до 30 августа, а вторая волна рекомендаций для контрактников начнется 14 августа.
В этом году вступительная кампания для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) стартует 1 июля. Тогда начнется регистрация электронных кабинетов.
Завершится вступительная кампания зачислением абитуриентов в вузы.
Какие сроки вступительной кампании 2026 года?
Вступительная кампания состоит из нескольких этапов: прием документов, проведение конкурсов, вступительных экзаменов, собеседований, конкурсного отбора, формирование рейтинговых списков и зачисление.
Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в электронный кабинет необходимых документов стартует 1 июля. Медосмотры, если есть необходимость, необходимо пройти до дня, предшествующего дню завершения приема заявлений.
Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля. Регистрация заявлений поступающих завершится в 18.00 1 августа.
Когда творческие конкурсы и собеседования?
Регистрация на участие в собеседованиях или творческих конкурсах осуществляется:
для поступления на бюджет – с 3 июля до 18.00 10 июля;
для поступления исключительно на контракт – с 3 июля до 18.00 25 июля.
Творческие конкурсы будут проходить с 8 по 19 июля включительно. Для поступающих исключительно на контракт – до 1 августа. Будут исключения для участников чемпионатов Европы или мира, Всемирных игр, Юношеских Олимпийских игр, чемпионата Украины и тому подобное. Информацию о сроках приема заявлений и документов следует искать на сайте вуза.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Когда обнародуют рейтинговые списки?
Формируют рейтинговые списки поступающих и предоставляют рекомендации к зачислению не позднее чем 6 августа. Кто их получил, должен выполнить требования к зачислению на бюджет до 18:00 11 августа.
Зачисление на бюджет или на контракт по заявлению с приоритетностью будет происходить не позднее чем 13 августа.
Зачисление за средства целевых льготных государственных кредитов и за средства физических и/или юридических лиц (контракт) – не позднее чем 30 августа.
Перевод на вакантные бюджетные места и на места за средства целевых льготных государственных кредитов происходит не позднее чем 20 августа.
Предоставление второй волны рекомендаций к зачислению для поступающих, которые поступают на контракт, будет не ранее чем 14 августа.
Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.
Когда поступление на другие формы обучения (кроме дневной)?
Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение по другим (кроме дневной) формам обучения будут такими же, как на дневную. Вузы при этом определяют сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на контракт. Может быть одна или несколько сессий регистрации заявлений. Первая начинается не ранее чем 1 сентября.
Зачисление продолжается не позднее чем через 15 дней после завершения очередной сессии приема заявлений и документов и не позднее чем 15 октября.
Работа электронных кабинетов поступающих заканчивается 15 октября.
Какие новации вступительной кампании 2026 на бакалавриат?
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в телеграме рассказывал об основных нововведениях этой вступительной кампании. Это такие:
подача до 10 заявлений, но на бюджет – не более 5;
система приоритетности действует и для поступления в магистратуру, в частности на контракт;
для большинства творческих специальностей вес творческого конкурса вырос – коэффициент составляет 0,7;
собеседования и творческие конкурсы будут проходить очно (с исключениями);
результаты национальных выпускных экзаменов стран Европы могут засчитываться вместо НМТ для украинцев;
мотивационные письма больше не нужны.