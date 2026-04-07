Для этого надо подать заявление об отмене регистрации в соответствующий региональный центр, сообщают на Освіта.ua.
К теме Не для всех одинаковы: какие минимальные баллы для поступления на бюджет
До какого времени можно отказаться от участия в НМТ?
Заявление об отказе можно подать лично или в дистанционном формате. В первом варианте документ должен быть заверен личной подписью заявителя и подан вместе с сертификатом УМТ.
Заметим! Сертификат национального мультипредметного теста является документом, подтверждающим факт регистрации для участия в тестировании.
Если же заявление подается через электронную почту, на изображение заявления, что направляется, надо наложить квалифицированную электронную подпись заявителя или усовершенствованную электронную подпись, основанную на квалифицированном сертификате электронной подписи. Вместе с заявлением следует отправить и изображение сертификата НМТ.
Важно! Заявления об отмене регистрации на УМТ можно подать до 16 апреля включительно.
В УЦОКО подчеркнули, что отказ участника от написания теста позволит сэкономить бюджетные средства, ведь на него не будут создавать отдельное место в экзаменационном центре.
Что нужно знать о нынешнем тестировании?
Основная сессия УМТ продлится с 20 мая по 25 июня, а дополнительная – с 17 по 24 июля. Участники будут сдавать четыре предмета: обязательные украинский язык, математика и история Украины, а также один на выбор (иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература).
Тестирование будет проходить в один день в два этапа. Для контроля планируют применять видеонаблюдение и металлоискатели.
Основной этап регистрации на УМТ-2026 завершился 2 апреля – им воспользовались более 373 тысяч участников. Приглашение с информацией о дате, времени и месте тестирования они получат в своих персональных кабинетах не позднее чем за 10 дней до начала основной сессии, то есть до 10 мая.