Для цього треба подати заяву про скасування реєстрації до відповідного регіонального центру, повідомляють на Освіта.ua.

До якого часу можна відмовитися від участі в НМТ?

Заяву про відмову можна подати особисто або ж у дистанційному форматі. У першому варіанті документ має бути завірений особистим підписом заявника й поданий разом із сертифікатом НМТ.

Зауважимо! Сертифікат національного мультипредметного тесту є документом, що підтверджує факт реєстрації для участі в тестуванні.

Якщо ж заява подається через електронну пошту, на зображення заяви, що надсилається, треба накласти кваліфікований електронний підпис заявника або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Разом із заявою варто надіслати й зображення сертифіката НМТ.

Важливо! Заяви про скасування реєстрації на НМТ можна подати до 16 квітня включно.

В УЦОЯО підкреслили, що відмова учасника від написання тесту дозволить зекономити бюджетні кошти, адже на нього не будуть створювати окреме місце в екзаменаційному центрі.

