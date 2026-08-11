Как поступить в аспирантуру в 2026 году: конкурсный балл, рейтинг и зачисление

ЕВИ и ЕВЭ сданы, заявление подано. Но кто в итоге станет аспирантом? Ответ зависит от конкурсного балла и места абитуриента в рейтинге.

Рассказываем, как проходит отбор, какие результаты учитываются и что нужно сделать после получения рекомендации со ссылкой на Osvita.UA.

Что учитывается при конкурсном наборе в аспирантуру?

Для допуска к конкурсному отбору абитуриент в аспирантуру должен выполнить установленные условия поступления.

ЕВИ и ЕВЭ являются общегосударственными вступительными экзаменами. ЕВИ состоит из теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку, а ЕВЭ проверяет знания по методологии научных исследований.

Одно из ключевых требований в 2026 году – не менее 300 рейтинговых баллов по двум блокам ЕВИ: тесту общей учебной компетентности и тесту по иностранному языку.

При формировании конкурсного балла особый вес имеет именно результат теста по иностранному языку – 20 %. Таким образом, ТЗНК является необходимой частью ЕВИ для допуска, но отдельным компонентом конкурсного балла в этой формуле не выступает.

В то же время одного результата ЕВИ для поступления недостаточно. Все абитуриенты должны сдать вступительный экзамен по специальности в высшем учебном заведении. Для междисциплинарных образовательно-научных программ может проводиться экзамен по специальностям. Именно его результат имеет наибольший вес при формировании конкурсного балла.

В 2026 году при конкурсном отборе учитываются три основных результата:

результат теста по иностранному языку ЕВЭ – 20 %;

результат ЕВИ по методологии научных исследований – 20 %;

вступительный экзамен по специальности – 60 %.

Таким образом, наибольшее значение имеет именно экзамен по специальности в учебном заведении.

Это означает, что даже очень высокий результат ЕВИ не гарантирует поступления. Если конкуренция за бюджетное место высока, решающим может стать именно результат экзамена по специальности.

После изменений в графике приемной кампании сроки были продлены. Поэтому с 8 по 21 сентября высшие учебные заведения будут проводить вступительные экзамены по специальности и другие предусмотренные ими формы оценки.

С 22 сентября начнется выдача рекомендаций к зачислению, а обновление списков рекомендованных на бюджет продлится до 26 сентября.

До 28 сентября должны зачислить абитуриентов, получивших рекомендации и выполнивших необходимые требования.

Как формируется рейтинг абитуриентов?

После проведения всех предусмотренных испытаний высшее учебное заведение рассчитывает конкурсный балл каждого абитуриента и формирует рейтинговый список.

Абитуриенты располагаются в рейтинге в соответствии с полученными результатами. Именно позиция в этом списке определяет, кто получит рекомендацию на бюджетное место в пределах количества мест государственного или регионального заказа.

Важно: в отличие от поступления на бакалавриат и магистратуру, при поступлении в аспирантуру не применяется система приоритетности заявлений.

То есть здесь не действует принцип "заявление, имеющее наивысший приоритет". Решение зависит от конкурсной позиции абитуриента и количества мест.

Что происходит после формирования рейтинга?

Следующий шаг – рекомендации к зачислению. Высшее учебное заведение определяет абитуриентов, имеющих право на зачисление, в соответствии с их местом в рейтинге и количеством доступных мест.

Если абитуриент получил рекомендацию на бюджетное место, он должен выполнить требования для зачисления в установленный срок, в частности своевременно подать оригиналы документов. После этого вуз издает приказ о зачислении.

Если часть рекомендованных абитуриентов не выполнит необходимые требования, рейтинговый список может обновляться, а рекомендации – предоставляться следующим абитуриентам в соответствии с рейтингом.

Что будет, если баллы одинаковые?

Ситуация, когда у нескольких абитуриентов одинаковый конкурсный балл, также предусмотрена правилами приема.

В таком случае применяются правила определения очередности абитуриентов, установленные Порядком приема и правилами приема конкретного высшего учебного заведения.

Поэтому абитуриентам важно не ориентироваться только на приблизительный "проходной балл" прошлых лет. Окончательная позиция зависит от результатов всех участников конкурса и количества мест в этом году.

Высшие учебные заведения могут провести дополнительный набор в аспирантуру за счет средств физических и/или юридических лиц.

Такой набор может начаться не ранее 29 сентября 2026 года. Конкретные сроки определяет само учебное заведение в своих правилах приема.

При этом зачисление по дополнительному набору должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений, но в любом случае – не позднее 15 октября 2026 года.