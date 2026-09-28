28 сентября, 17:06
Завершился набор абитуриентов в аспирантуру на государственное финансирование
В Украине все еще продолжается приемная кампания. На сегодняшний день в вузах нашей страны завершился набор абитуриентов в аспирантуру на государственное финансирование.
О этом сообщает Osvita.ua. Однако зачисление на этот уровень высшего образования в целом еще будет продолжаться.
Что известно о зачислении в аспирантуру
В то же время абитуриенты, планирующие учиться в аспирантуре по контракту, могут быть зачислены до 15 октября.
Как известно, в 2026 году Министерство образования и науки выделило чуть более 6 тысяч бюджетных мест для получения степени доктора философии или доктора искусств.
В течение всей вступительной кампании будущие доктора философии и доктора искусств подали 22 тысячи заявлений.
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Каков график вступительной кампании в 2026 году
В аспирантуру:
|14 – 29 июля
|Основная сессия ЕВИ / ЕВВ
|24 – 28 августа
|Дополнительная сессия ЕВИ / ЕВВ
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|1 – 27 июля (18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании, экзамене на бюджет и на контракт
|1 июля – 20 августа (в 18:00)
|Регистрация для участия в собеседовании и экзамене только на контракт
|28 июля – 7 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены на бюджет и на контракт
|28 июля – 23 августа
|Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены только на контракт
|7 – 25 августа (18:00)
|Подача документов на поступление в аспирантуру
|26 августа – 7 сентября
|Вступительные экзамены по специальности / специальностям, дополнительные оценки
|С 8 сентября
|Выдача рекомендаций к зачислению
|До 12 сентября
|Обновление списков рекомендованных к зачислению на бюджет
|До 14 сентября
|Зачисление абитуриентов
|15 сентября – 15 октября
|Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов