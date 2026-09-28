Про це інформує Osvita.ua. Однак зарахування загалом на цей рівень вищої освіти ще триватиме.

Що відомо про зарахування в аспірантуру

Водночас вступники, які планують навчатись в аспірантурі на контракті, можуть бути зарахованими до 15 жовтня.

Як відомо, у 2026 році Міністерство освіти і науки виділило трохи понад 6 тисяч бюджетних місць для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтв.

Протягом усієї вступної кампанії майбутні доктори філософії та доктори мистецтв подали 22 тисячі заяв.

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Який графік вступної кампанії у 2026 році

На аспірантуру: