Про це інформує Osvita.ua. Однак зарахування загалом на цей рівень вищої освіти ще триватиме.

Що відомо про зарахування в аспірантуру

Водночас вступники, які планують навчатись в аспірантурі на контракті, можуть бути зарахованими до 15 жовтня.

Як відомо, у 2026 році Міністерство освіти і науки виділило трохи понад 6 тисяч бюджетних місць для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтв.

Протягом усієї вступної кампанії майбутні доктори філософії та доктори мистецтв подали 22 тисячі заяв.

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Який графік вступної кампанії у 2026 році

На аспірантуру:

14 – 29 липня Основна сесія ЄВІ / ЄВВ
24 – 28 серпня Додаткова сесія ЄВІ / ЄВВ
1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів
1 – 27 липня (18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті на бюджет і на контракт
1 липня – 20 серпня (о 18:00) Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті лише на контракт
28 липня – 7 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити на бюджет і на контракт
28 липня – 23 серпня Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити лише на контракт
7 – 25 серпня (18:00) Подання на вступ на аспірантуру
26 серпня – 7 вересня Вступні іспити зі спеціальності / спеціальностей, додаткові оцінювання
З 8 вересня Надання рекомендацій до зарахування
До 12 вересня Оновлення списків рекомендованих до зарахування на бюджет
До 14 вересня Зарахування вступників
15 вересня – 15 жовтня Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів