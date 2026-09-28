Про це інформує Osvita.ua. Однак зарахування загалом на цей рівень вищої освіти ще триватиме.
Що відомо про зарахування в аспірантуру
Водночас вступники, які планують навчатись в аспірантурі на контракті, можуть бути зарахованими до 15 жовтня.
Як відомо, у 2026 році Міністерство освіти і науки виділило трохи понад 6 тисяч бюджетних місць для здобуття ступеня доктора філософії або доктора мистецтв.
Протягом усієї вступної кампанії майбутні доктори філософії та доктори мистецтв подали 22 тисячі заяв.
Цікаво Аспіранти в Україні отримуватимуть більшу стипендію
Який графік вступної кампанії у 2026 році
На аспірантуру:
|14 – 29 липня
|Основна сесія ЄВІ / ЄВВ
|24 – 28 серпня
|Додаткова сесія ЄВІ / ЄВВ
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|1 – 27 липня (18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті на бюджет і на контракт
|1 липня – 20 серпня (о 18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, іспиті лише на контракт
|28 липня – 7 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити на бюджет і на контракт
|28 липня – 23 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄВІ), іспити лише на контракт
|7 – 25 серпня (18:00)
|Подання на вступ на аспірантуру
|26 серпня – 7 вересня
|Вступні іспити зі спеціальності / спеціальностей, додаткові оцінювання
|З 8 вересня
|Надання рекомендацій до зарахування
|До 12 вересня
|Оновлення списків рекомендованих до зарахування на бюджет
|До 14 вересня
|Зарахування вступників
|15 вересня – 15 жовтня
|Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів