О этом сообщает Osvita.ua. Однако зачисление на этот уровень высшего образования в целом еще будет продолжаться.

Что известно о зачислении в аспирантуру

В то же время абитуриенты, планирующие учиться в аспирантуре по контракту, могут быть зачислены до 15 октября.

Как известно, в 2026 году Министерство образования и науки выделило чуть более 6 тысяч бюджетных мест для получения степени доктора философии или доктора искусств.

В течение всей вступительной кампании будущие доктора философии и доктора искусств подали 22 тысячи заявлений.

Интересно Аспиранты в Украине будут получать более высокую стипендию

Каков график вступительной кампании в 2026 году

В аспирантуру:

14 – 29 июля Основная сессия ЕВИ / ЕВВ
24 – 28 августа Дополнительная сессия ЕВИ / ЕВВ
1 июля Начало регистрации электронных кабинетов
1 – 27 июля (18:00) Регистрация для участия в собеседовании, экзамене на бюджет и на контракт
1 июля – 20 августа (в 18:00) Регистрация для участия в собеседовании и экзамене только на контракт
28 июля – 7 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены на бюджет и на контракт
28 июля – 23 августа Собеседования (вместо ЕВВ, ЕВИ), экзамены только на контракт
7 – 25 августа (18:00) Подача документов на поступление в аспирантуру
26 августа – 7 сентября Вступительные экзамены по специальности / специальностям, дополнительные оценки
С 8 сентября Выдача рекомендаций к зачислению
До 12 сентября Обновление списков рекомендованных к зачислению на бюджет
До 14 сентября Зачисление абитуриентов
15 сентября – 15 октября Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема вузов
15 октября Завершение работы электронных кабинетов