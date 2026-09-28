О этом сообщает Osvita.ua. Однако зачисление на этот уровень высшего образования в целом еще будет продолжаться.

Что известно о зачислении в аспирантуру

В то же время абитуриенты, планирующие учиться в аспирантуре по контракту, могут быть зачислены до 15 октября.

Как известно, в 2026 году Министерство образования и науки выделило чуть более 6 тысяч бюджетных мест для получения степени доктора философии или доктора искусств.

В течение всей вступительной кампании будущие доктора философии и доктора искусств подали 22 тысячи заявлений.

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Каков график вступительной кампании в 2026 году

В аспирантуру: