Поступить на контракт в вузы Украины в этом году можно на основании НМТ. Или же мультитеста и творческого конкурса в ЗВО (на определенных специальностях) и рассмотрения мотивационного письма.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Какие есть особенности поступления, читайте дальше.

Какие особенности поступления на контракт?

При подаче заявлений на открытые и фиксированные конкурсные предложения абитуриент обязательно должен указать один из нижеуказанных вариантов:

"Претендую на участие в конкурсе на место государственного или регионального заказа и на участие в конкурсе на места за средства физических и/или юридических лиц в случае неполучения рекомендации по этому конкурсному предложению по государственному или региональному заказу";

"Претендую на участие в конкурсе исключительно на места за средства физических и/или юридических лиц, уведомлен о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа".

При подаче заявлений на небюджетное конкурсное предложение поступающих предупреждают о невозможности перевода на места государственного или регионального заказа. Поэтому в заявлении надо указать:

"Претендую на участие в конкурсе исключительно на места за средства физических и/или юридических лиц, уведомлен о невозможности перевода в рамках вступительной кампании на места государственного или регионального заказа".

Какой конкурсный балл и сроки?

Конкурсный балл для поступления на контракт вузы могут определять самостоятельно. При этом он не может быть меньше 150 баллов для специальностей C3 "Международные отношения", D4 "Публичное управление и администрирование", D8 "Право", D9 "Международное право", I1 "Стоматология", I2 "Медицина", I3 "Педиатрия", I4 "Медицинская психология", I8 "Фармация (по специализациям)".

Собеседования и творческие конкурсы продолжаются до 1 августа. Предоставление рекомендаций к зачислению – до 6 августа.

Если поступающий не получил рекомендации по заявлению с приоритетом, может поступать на контракт с 11 августа при наличии вакантных мест.

Зачисление поступающих-контрактников происходит не позднее 30 августа.

Поступающие, зачисленные на контракт, при определенных условиях могут перевестись на свободные бюджетные места. При этом не позднее 18 августа.