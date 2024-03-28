Поступающим в магистратуру надо заблаговременно получить е-подпись

Части поступающих в магистратуру необходимо заранее получить квалифицированную электронную подпись. Речь идет о тех, кто планирует на ЕВЭ и ЕФВЭ регистрироваться дистанционно.

В течение 7 – 29 мая 2024 года приемные комиссии вузов будут проводить регистрацию абитуриентов в магистратуру для участия в едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном экзамене.

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Поступающим в магистратуру нужно получить е-подпись

Как и в прошлые годы, регистрация будет продолжаться или при условии личного присутствия абитуриента или дистанционно.

В 2024 году дистанционная регистрация осуществляется при условии установления приемной комиссией физического лица (абитуриента) путем электронной идентификации.

Приемные комиссии в случае дистанционной регистрации будут принимать только заявления-анкеты, на которые наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Поступающему откажут в регистрации для участия в ЕВИ / ЕФВВ в случае отсутствия на анкете его квалифицированной электронной подписи.

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