Поступающим в магистратуру надо заблаговременно получить е-подпись
Источник:Osvita.ua
Части поступающих в магистратуру необходимо заранее получить квалифицированную электронную подпись. Речь идет о тех, кто планирует на ЕВЭ и ЕФВЭ регистрироваться дистанционно.
В течение 7 – 29 мая 2024 года приемные комиссии вузов будут проводить регистрацию абитуриентов в магистратуру для участия в едином вступительном экзамене и едином профессиональном вступительном экзамене.
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Поступающим в магистратуру нужно получить е-подпись
Как и в прошлые годы, регистрация будет продолжаться или при условии личного присутствия абитуриента или дистанционно.
В 2024 году дистанционная регистрация осуществляется при условии установления приемной комиссией физического лица (абитуриента) путем электронной идентификации.
Приемные комиссии в случае дистанционной регистрации будут принимать только заявления-анкеты, на которые наложена квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Поступающему откажут в регистрации для участия в ЕВИ / ЕФВВ в случае отсутствия на анкете его квалифицированной электронной подписи.
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Результаты ЕВИ каких лет нужны для поступления в магистратуру
- В 2024 году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты единого вступительного экзамена не только за этот год.
- Можно поступать и по результатам 2023 года.
- В этом году все поступающие в магистратуру должны сдать единый вступительный экзамен.
- Он состоит из двух блоков:
- тест общей учебной компетентности (ТЗНК);
- тест по иностранному языку (английского, немецкого, французского, испанского по выбору поступающего).