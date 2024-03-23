Соответствующую норму содержит утвержденный Министерством образования Порядок приема на обучение в вузы.

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Результатами ЕВИ каких лет нужны для поступления в магистратуру

Так, в 2024 году, как и в прошлом году, все поступающие в магистратуру должны сдать единый вступительный экзамен. Он состоит из двух блоков:

В 2024 году не произошло изменений в характеристиках и структуре этих тестовых работ. Поэтому поступающие, которые сдали ЕВИ в 2023 году, но по определенным причинам не использовали их для поступления или хотят поступить в другое учебное заведение снова, могут использовать свои прошлогодние результаты.

В то же время такие абитуриенты имеют право сдать единый вступительный экзамен заново и подать для участия в конкурсном отборе нынешние результаты ЕВЭ.

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МОН одобрило Порядки приема на обучение