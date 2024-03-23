Відповідну норму містить затверджений Міністерством освіти Порядок прийому на навчання до вишів.
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Результатами ЄВІ яких років потрібні для вступу в магістратуру
Так, у 2024 році, як і минулого року, усі вступники в магістратуру мають скласти єдиний вступний іспит. Він складається з двох блоків:
- тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК);
- тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника).
У 2024 році не відбулось змін у характеристиках і структурі цих тестових робіт. Тож вступники, які склали ЄВІ у 2023 році, але з певних причин не використали їх для вступу або хочуть вступити до іншого закладу освіти знову, можуть використати свої торішні результати.
Водночас такі вступники мають право скласти єдиний вступний іспит заново і подати для участі в конкурсному відборі цьогорічні результати ЄВІ.
МОН схвалило Порядки прийому на навчання
- Міносвіти України затвердило Порядки прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти у 2024 році.
- Мовиться про здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва.
- Документ визначає основні принципи та процедури, якими керуватимуться виші під час організації прийому вступників.
- Його мета – забезпечення рівного доступу до вищої освіти, підвищення якості освітнього процесу та врахування сучасних потреб суспільства і ринку праці.