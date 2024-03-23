Відповідну норму містить затверджений Міністерством освіти Порядок прийому на навчання до вишів.

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Результатами ЄВІ яких років потрібні для вступу в магістратуру

Так, у 2024 році, як і минулого року, усі вступники в магістратуру мають скласти єдиний вступний іспит. Він складається з двох блоків:

У 2024 році не відбулось змін у характеристиках і структурі цих тестових робіт. Тож вступники, які склали ЄВІ у 2023 році, але з певних причин не використали їх для вступу або хочуть вступити до іншого закладу освіти знову, можуть використати свої торішні результати.

Водночас такі вступники мають право скласти єдиний вступний іспит заново і подати для участі в конкурсному відборі цьогорічні результати ЄВІ.

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МОН схвалило Порядки прийому на навчання