Протягом 7 – 29 травня 2024 року приймальні комісії вишів проводитимуть реєстрацію вступників у магістратуру для участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні.

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Вступникам у магістратуру треба отримати е-підпис

Як і в минулі роки, реєстрація триватиме або за умови особистої присутності вступника, або дистанційно.

2024 року дистанційна реєстрація здійснюється за умови встановлення приймальною комісією фізичної особи (вступника) шляхом електронної ідентифікації.

Приймальні комісії у разі дистанційної реєстрації прийматимуть лише заяви-анкети, на які накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Вступнику відмовлять у реєстрації для участі в ЄВІ / ЄФВВ у разі відсутності на анкеті його кваліфікованого електронного підпису.

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Результатами ЄВІ яких років потрібні для вступу в магістратуру