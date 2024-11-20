В 2025 году планируют расширить перечень вступительных экзаменов, по результатам которых будет происходить конкурсный отбор в магистратуру. Соответствующие данные содержит проект Порядка приема в вузы, который обнародовало Минобразования Украины для обсуждения.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Для поступления в магистратуру в 2025 году всем абитуриентам необходимо успешно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

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Перечень вступительных экзаменов в магистратуру изменят

Для различных категорий поступающих на различные специальности также дополнительно надо будет сдать или единый вступительный экзамен (ЕФВВ), или творческий зачет, или единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКИ), или профессиональный экзамен в вузе.

ЕФВВ должны сдать поступающие на специальности таких отраслей знаний:

"Образование";

"Социальные науки, журналистика и информация";

"Бизнес, администрирование и право";

"Информационные технологии".

А также на специальности:

"Религиоведение";

"История и археология";

"Философия";

"Филология (по специализациям)";

"Культурология и музееведение";

"Библиотечное, информационное и архивное дело";

"Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";

"Туризм и рекреация".

Будущие абитуриенты могут заранее ознакомиться с программами тестов ЕФВВ по восьми предметам.

В то же время программы предметного теста по истории искусств и по языкознанию согласуют и опубликуют позже.

Для поступления в магистратуру по творческим или спортивным специальностям бакалавры, которые получили образование по другой специальности, должны будут сдать творческий зачет, предусмотренный для определенного конкурсного предложения.

В то же время поступающие на специальность "Кибербезопасность и защита информации", "Энергопроизводство (атомная энергетика)", "Морской и внутренний водный транспорт", "Авиационный транспорт", "Железнодорожный транспорт" и "Автомобильный транспорт", "Транспортные технологии" должны предоставить результаты ЕГКИ 2024 или 2025 года.