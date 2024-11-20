Соответствующую норму содержит проект Порядка приема в учреждения высшего образования, отмечает Osvita.ua. Документ обнародовало Министерство образования и науки Украины для общественного обсуждения, передает 24 Канал.
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На каких специальностях требования для получения гранта снизят
Для получения государственного образовательного гранта студентам-контрактникам достаточно будет набрать не менее 140 баллов по двум предметам НМТ.
Таких баллов будет достаточно для получения государственного софинансирования студентам, которые будут учиться на специальностях шести отраслей знаний:
- "Образование";
- "Естественные науки математика и статистика";
- "Инженерия, производство и строительство";
- "Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина";
- "Транспорт и услуги";
- "Безопасность и оборона".
То есть студенты 43 специальностей, которые входят в вышеупомянутые области знаний, смогут получить грант, поступив на контракт и сдав два любых предмета НМТ как минимум на 140 баллов.
А все остальные студенты-контрактники смогут претендовать на грант, сдав два предмета НМТ как минимум на 150 баллов.
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Какие специальности будут "требовать" минимально 170 баллов
В то же время для высококонъюнктурных специальностей для получения гранта надо будет набрать как минимум 170 баллов по двум предметам НМТ. Это такие как:
- "Бизнес, администрирование и право";
- "Филология" (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);
- "Экономика";
- "Международные отношения";
- "Журналистика";
- "Стоматология";
- "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";
- "Туризм и рекреация";
- а также для междисциплинарных образовательных программ с вхождением хотя бы одной из указанных специальностей в ее междисциплинарную предметную область.
Ранее мы информировали о том, какие будут минимальные баллы по предметам НМТ для поступления в вузы в 2025 году. Об этом читайте по ссылке.