Соответствующую норму содержит проект Порядка приема в учреждения высшего образования, отмечает Osvita.ua. Документ обнародовало Министерство образования и науки Украины для общественного обсуждения, передает 24 Канал.

Смотрите также Какие будут минимальные баллы по предметам НМТ для поступления в вузы в 2025 году

На каких специальностях требования для получения гранта снизят

Для получения государственного образовательного гранта студентам-контрактникам достаточно будет набрать не менее 140 баллов по двум предметам НМТ.

Таких баллов будет достаточно для получения государственного софинансирования студентам, которые будут учиться на специальностях шести отраслей знаний:

"Образование";

"Естественные науки математика и статистика";

"Инженерия, производство и строительство";

"Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина";

"Транспорт и услуги";

"Безопасность и оборона".

То есть студенты 43 специальностей, которые входят в вышеупомянутые области знаний, смогут получить грант, поступив на контракт и сдав два любых предмета НМТ как минимум на 140 баллов.

А все остальные студенты-контрактники смогут претендовать на грант, сдав два предмета НМТ как минимум на 150 баллов.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Какие специальности будут "требовать" минимально 170 баллов

В то же время для высококонъюнктурных специальностей для получения гранта надо будет набрать как минимум 170 баллов по двум предметам НМТ. Это такие как:

"Бизнес, администрирование и право";

"Филология" (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);

"Экономика";

"Международные отношения";

"Журналистика";

"Стоматология";

"Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";

"Туризм и рекреация";

а также для междисциплинарных образовательных программ с вхождением хотя бы одной из указанных специальностей в ее междисциплинарную предметную область.

Ранее мы информировали о том, какие будут минимальные баллы по предметам НМТ для поступления в вузы в 2025 году. Об этом читайте по ссылке.