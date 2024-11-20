Відповідну норму містить проєкт Порядку прийому до закладів вищої освіти, зазначає Osvita.ua. Документ оприлюднило Міністерство освіти і науки України для громадського обговорення, передає 24 Канал.

Дивіться також Які будуть мінімальні бали з предметів НМТ для вступу до вишів у 2025 році

На яких спеціальностях вимоги для отримання гранту знизять

Для отримання державного освітнього гранту студентам-контрактникам достатньо буде набрати не менше 140 балів з двох предметів НМТ.

Таких балів буде достатньо для отримання державного співфінансування студентам, які навчатимуться на спеціальностях шести галузей знань:

"Освіта";

"Природничі науки математика та статистика";

"Інженерія, виробництво та будівництво";

"Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина";

"Транспорт та послуги";

"Безпека та оборона".

Тобто студенти 43 спеціальностей, які входять до вищезазначених галузей знань, зможуть отримати грант, вступивши на контракт і склавши два будь-які предмети НМТ як мінімум на 140 балів.

Натомість усі інші студенти-контрактники зможуть претендувати на грант, склавши два предмети НМТ як мінімум на 150 балів.

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Які спеціальності "вимагатимуть" мінімально 170 балів

Водночас для висококон'юнктурних спеціальностей для отримання гранту треба буде набрати як мінімум 170 балів з двох предметів НМТ. Це такі як:

"Бізнес, адміністрування та право";

"Філологія" (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики);

"Економіка";

"Міжнародні відносини";

"Журналістика";

"Стоматологія";

"Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";

"Туризм та рекреація";

а також для міждисциплінарних освітніх програм з входженням хоча б однієї із зазначених спеціальностей до її міждисциплінарної предметної області.

Раніше ми інформували про те, які будуть мінімальні бали з предметів НМТ для вступу до вишів у 2025 році. Про це читайте за посиланням.