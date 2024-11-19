Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Вступити до коледжів можуть випускники 9-х, 11-х класів, а також абітурієнти, які вже мають інші рівні освіти.

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Що передбачає проєкт Порядку прийому до коледжів у 2025 році

Вступ до коледжів відбуватиметься на основі результатів співбесіди або творчого конкурсу та розгляду мотиваційного листа.

Замість співбесіди можна буде використати результати національного мультипредметного тесту 2022 – 2025 років.

Вступ відбуватиметься за допомогою електронного кабінету. Його треба створити у визначені терміни.

У 2025 році будуть збережені всі пільги для визначених Порядком категорій вступників, які зможуть скористатись спеціальними умовами участі в конкурсному відборі,

– вказано у Проєкті.

Громадське обговорення документа триватиме до 4 грудня.

Зауваження та пропозиції можна надсилати на електронну адресу olena.shykova@mon.gov.ua.

Звіт про результати громадського обговорення оприлюднять на сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення.