МОН разрабатывает программу единого испытания для аспирантов
- Все поступающие в аспирантуру будут сдавать единый вступительный экзамен по методологии научных исследований, который разрабатывает рабочая группа из 29 ученых.
- Проект программы испытания должны подать в Министерство образования и науки Украины до 5 мая 2025 года для утверждения.
Все поступающие в аспирантуру в этом году будут сдавать единый вступительный экзамен по методологии научных исследований. Проект программы этого экзамена должно получить на согласование Министерство образования и науки Украины до 5 мая.
Соответствующий приказ о создании рабочей группы издали в ведомстве. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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В Украине разрабатывают программу единого испытания для аспирантов
В состав рабочей группы, которая должна подать проект программы ЕВВ по методологии научных исследований, вошли 29 ученых.
Они должны разработать и подать до 14 апреля 2025 года в директорат высшего образования и образования взрослых проект программы.
Директорат высшего образования и образования взрослых должен подать до 5 мая 2025 года проект программы единого вступительного испытания по методологии научных исследований на утверждение руководству МОН.
Напомним, что в этом году поступающие в аспирантуру, кроме единого вступительного экзамена, должны сдать еще и единый вступительный экзамен по методологии научных исследований. Этот общегосударственный тест заменит традиционный вступительный экзамен по философии.
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Какие особенности поступления в аспирантуру в 2025 году
- Сертификаты ЕВИ: подходят результаты ЕВИ 2023 – 2025 годов.
- ЕВЭ проводит Украинский центр оценивания качества образования.
- Профессиональные экзамены: после успешной сдачи ЕВИ и экзамена по методологии нужно будет сдать профессиональные испытания в учебном заведении. Программы заведения публикуют на своих сайтах.
- Подача заявлений: заявления на поступление в аспирантуру 2025 года будут подавать через электронные кабинеты абитуриентов на сайте ЕГЭБО.
- Форма обучения: в 2025 году поступление в аспирантуру на дневную форму происходит только на бюджет.
- Нововведение: обязательный экзамен по иностранному при поступлении, несмотря на имеющийся международный сертификат на знание языка.