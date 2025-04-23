Где в Украине можно будет сдать вступительные экзамены в аспирантуру

Министерство образования и науки Украины утвердило перечень населенных пунктов в нашем государстве, где можно будет сдать тесты ЕВИ и ЕВВ для поступления на обучение для получения степени доктора философии и доктора искусства. На территории этих населенных пунктов во время основной сессии создадут экзаменационные центры для проведения тестирования.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Единый вступительный экзамен и единый вступительный экзамен по методологии научных исследований должен состояться в 20 областях Украины и в Киеве.

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Где состоятся вступительные экзамены в аспирантуру

Экзаменационные центры создадут в 27 украинских городах, преимущественно в областных центрах.

Регистрация для участия в ЕВИ и ЕВВ начнется 2 мая и продлится до 23 мая.

Регистрировать будущих абитуриентов в аспирантуру будут приемные комиссии вузов очно или дистанционно.

Также поступающие в аспирантуру, которые не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации, смогут сделать это в дополнительный период – в течение 16 – 17 июня.

Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, в которых укажут данные для осуществления входа на их информационные страницы "Кабинет участника вступительных испытаний в аспирантуру".

Именно здесь участники основной сессии смогут до 12 июня узнать дату, время и место проведения тестирования, получив приглашение с этой информацией.

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Перечень населенных пунктов, где можно будет сдать тесты

1. Винницкая область:

город Винница (Винницкий район).

2. Волынская область:

1) город Киверцы (Луцкий район);

2) село Княгининок (Луцкий район);

3) город Луцк (Луцкий район).

3. Днепропетровская область:

1) город Каменское (Каменский район);

2) город Кривой Рог (Криворожский район);

3) город Днепр (Днепровский район).

4. Житомирская область:

город Житомир (Житомирский район).

5. Закарпатская область:

город Ужгород (Ужгородский район).

6. Запорожская область:

город Запорожье (Запорожский район).

7. Ивано-Франковская область:

город Ивано-Франковск (Ивано-Франковский район).

8. Город Киев.

9. Кировоградская область:

город Кропивницкий (Кропивницкий район).

10. Львовская область:

1) город Дрогобыч (Дрогобычский район);

2) город Львов (Львовский район).

11. Николаевская область:

город Николаев (Николаевский район).

12. Одесская область:

город Одесса (Одесский район).

13. Полтавская область:

город Полтава (Полтавский район).

14. Ровенская область:

1) город Острог (Ровенский район);

2) город Ровно (Ровенский район).

15. Сумская область:

город Сумы (Сумской район).

16. Тернопольская область:

город Тернополь (Тернопольский район).

17. Харьковская область:

город Харьков (Харьковский район).

18. Хмельницкая область:

город Хмельницкий (Хмельницкий район).

19. Черкасская область:

город Черкассы (Черкасский район).

20. Черновицкая область:

город Черновцы (Черновицкий район).

21. Черниговская область:

город Чернигов (Черниговский район).