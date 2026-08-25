Введение в аспирантуру 2026: что ни в коем случае нельзя забыть перед дополнительными экзаменами

В Украине продолжается приемная кампания; в частности, стартовала дополнительная сессия ЕВЭ и ЕВИ для поступления в аспирантуру. Так, Минобразования напоминает о том, что необходимо сделать будущим аспирантам.

Правила сдачи экзаменов размещены на сайте УЦОКО.

Что нужно сделать будущим аспирантам перед тестированием?

Всем, кто регистрировался на дополнительную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ) для поступления в аспирантуру, необходимо сформировать приглашение-пропуск в личном кабинете на сайте УЦОКО и, по возможности, распечатать его.

Для допуска в пункт тестирования участникам и участницам вступительных испытаний обязательно нужно иметь при себе:

экзаменационный листок;

документ, на основании которого зарегистрирован участник тестирования (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, либо его цифровой аналог в приложении Дія);

приглашение-пропуск (желательно).

С собой абитуриентам следует также иметь 2 – 3 ручки с черными чернилами и, по желанию, небольшую прозрачную бутылку питьевой воды. Бумажные черновики будут предоставлены непосредственно в аудитории. Также рекомендуется взять с собой теплую одежду, которая может понадобиться в случае длительного пребывания в укрытии.

Когда прибыть на тестирование?

Вступительные экзамены начнутся:

первая смена – в 10:00;

вторая смена – в 15:00.

Вход в пункт тестирования откроют за 30 минут до начала, а допуск завершат за пять минут до начала экзамена.

Важно! Абитуриента не допустят к тестированию, если он опоздает или не будет иметь при себе экзаменационного листка и документа, удостоверяющего личность.

Поэтому заранее проверьте адрес пункта тестирования и продумайте маршрут до него, а также не забудьте взять с собой документы.

Напомним, что участникам дополнительной сессии вступительных экзаменов в аспирантуру приглашения-пропуска уже доступны в личных кабинетах с 17 августа. А результаты дополнительной сессии ЕВЭ и ЕВИ абитуриенты смогут посмотреть в своих личных кабинетах до 4 сентября.

Отметим, что абитуриенты должны сдать экзамены и набрать не менее 300 рейтинговых баллов по 2 блокам ЕВЭ. Конкурсный балл складывается из:

иностранного языка ЕВЭ – 20%;

ЕВИ по методологии научных исследований – 20%;

специальностного экзамена – 60%.

Наибольшее значение имеет профессиональный экзамен, поэтому высокий балл ЕВИ не гарантирует поступления. Профессиональные экзамены будут проходить с 8 по 21 сентября, рекомендации начнут выдавать 22 сентября, а зачисление завершится до 28 сентября.