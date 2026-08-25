Введение в аспирантуру 2026: что ни в коем случае нельзя забыть перед дополнительными экзаменами
В Украине продолжается приемная кампания; в частности, стартовала дополнительная сессия ЕВЭ и ЕВИ для поступления в аспирантуру. Так, Минобразования напоминает о том, что необходимо сделать будущим аспирантам.
Правила сдачи экзаменов размещены на сайте УЦОКО.
Что нужно сделать будущим аспирантам перед тестированием?
Всем, кто регистрировался на дополнительную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ) для поступления в аспирантуру, необходимо сформировать приглашение-пропуск в личном кабинете на сайте УЦОКО и, по возможности, распечатать его.
Для допуска в пункт тестирования участникам и участницам вступительных испытаний обязательно нужно иметь при себе:
- экзаменационный листок;
- документ, на основании которого зарегистрирован участник тестирования (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, либо его цифровой аналог в приложении Дія);
- приглашение-пропуск (желательно).
С собой абитуриентам следует также иметь 2 – 3 ручки с черными чернилами и, по желанию, небольшую прозрачную бутылку питьевой воды. Бумажные черновики будут предоставлены непосредственно в аудитории. Также рекомендуется взять с собой теплую одежду, которая может понадобиться в случае длительного пребывания в укрытии.
Когда прибыть на тестирование?
Вступительные экзамены начнутся:
- первая смена – в 10:00;
- вторая смена – в 15:00.
Вход в пункт тестирования откроют за 30 минут до начала, а допуск завершат за пять минут до начала экзамена.
Важно! Абитуриента не допустят к тестированию, если он опоздает или не будет иметь при себе экзаменационного листка и документа, удостоверяющего личность.
Поэтому заранее проверьте адрес пункта тестирования и продумайте маршрут до него, а также не забудьте взять с собой документы.
Напомним, что участникам дополнительной сессии вступительных экзаменов в аспирантуру приглашения-пропуска уже доступны в личных кабинетах с 17 августа. А результаты дополнительной сессии ЕВЭ и ЕВИ абитуриенты смогут посмотреть в своих личных кабинетах до 4 сентября.
Отметим, что абитуриенты должны сдать экзамены и набрать не менее 300 рейтинговых баллов по 2 блокам ЕВЭ. Конкурсный балл складывается из:
- иностранного языка ЕВЭ – 20%;
- ЕВИ по методологии научных исследований – 20%;
- специальностного экзамена – 60%.
Наибольшее значение имеет профессиональный экзамен, поэтому высокий балл ЕВИ не гарантирует поступления. Профессиональные экзамены будут проходить с 8 по 21 сентября, рекомендации начнут выдавать 22 сентября, а зачисление завершится до 28 сентября.