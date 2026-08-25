Правила проходження іспитів розміщені на сайті УЦОЯО.

Що треба зробити майбутнім аспірантам перед тестуванням?

Усім, хто реєструвався на додаткову сесію єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) для вступу до аспірантури, необхідно сформувати запрошення-перепустку в кабінеті учасника на сайті УЦОЯО, за можливості її роздрукувати.

Для допуску до пункту тестування учасникам і учасницям вступних випробувань обов'язково потрібно мати із собою:

екзаменаційний листок;

документ, на підставі якого зареєстровано учасника тестування (паспорт, чи інший документ, який посвідчує особу, або його цифровий аналог у застосунку Дія);

запрошення-перепустку (бажано).

Із собою вступникам варто мати також 2 – 3 ручки з чорним чорнилом та, за бажанням, невелику прозору пляшку питної води. Паперові чернетки нададуть безпосередньо в аудиторії. Також рекомендується взяти теплий одяг, який може знадобитися у разі тривалого перебування в укритті.

Коли прибути на тестування?

Вступні випробування розпочнуться:

перша зміна – о 10:00;

друга зміна – о 15:00.

Вхід до пункту тестування відкриють за 30 хвилин до початку, а завершать допуск за 5 хвилин до старту випробування.

Важливо! Вступника не допустять до тестування, якщо він запізниться або не матиме при собі екзаменаційного листка та документа, що посвідчує особу.

Тож заздалегідь перевірте адресу пункту тестування та продумайте маршрут до нього, а також не забути прихопити документи.

Нагадаємо, учасникам додаткової сесії вступних випробувань до аспірантури запрошення-перепустки вже доступні в особистих кабінетах із 17 серпня. А результати додаткової сесії ЄВІ та ЄВВ вступники зможуть переглянути у своїх персональних кабінетах до 4 вересня.

Зазначимо, що вступники мають скласти іспити й набрати щонайменше 300 рейтингових балів за 2 блоками ЄВІ. Конкурсний бал складається з:

іноземної мови ЄВІ – 20%;

ЄВВ з методології наукових досліджень – 20%;

фахового іспиту – 60%.

Найбільше значення має фаховий іспит, тому високий бал ЄВІ не гарантує вступу. Фахові випробування триватимуть 8 – 21 вересня, рекомендації почнуть надавати 22 вересня, а зарахування завершать до 28 вересня.