Про це йдеться на сайті Освіта.ua.

Що відомо про запрошення на додаткову сесію для вступників на аспірантуру?

Як зазначають організатори тестування, у сформованих перепустках вказано точну дату, час та адресу проведення єдиного вступного іспиту і тестування з методології наукових досліджень.

Процедура допуску до екзаменаційних центрів має чіткий регламент. Учасники зможуть зайти до приміщення за пів години до початку випробування, проте за 5 хвилин до старту двері зачиняються.

Для успішної ідентифікації майбутній аспірант повинен надати 3 обов'язкові документи. Йдеться про:

оригінал екзаменаційного листа;

документ-підставу для реєстрації;

роздруковане запрошення-перепустку.

Відсутність хоча б одного з цих документів або запізнення унеможливлює участь у тестуванні.

Організатори наполегливо радять вступникам заздалегідь вивчити маршрут до пункту проведення іспиту та розрахувати час на дорогу.

Що беруть до уваги під час набору на аспірантуру?

У 2026 році для вступу до аспірантури потрібно скласти ЄВІ та ЄВВ. Для допуску необхідно набрати щонайменше 300 рейтингових балів за 2 блоками ЄВІ. Конкурсний бал формують із трьох складників:

іноземна мова ЄВІ – 20%;

ЄВВ з методології наукових досліджень – 20%;

фаховий вступний іспит — 60%.

Саме результат іспиту зі спеціальності має найбільшу вагу, тому високий бал ЄВІ сам по собі не гарантує вступу. З 8 до 21 вересня університети проводитимуть фахові іспити, з 22 вересня розпочнеться надання рекомендацій, а до 28 вересня мають завершити зарахування рекомендованих вступників.

За яких умов навчання на аспірантурі може стати підставою для відстрочки?

Навчання в аспірантурі може бути підставою для відстрочки від мобілізації, однак це залежить від форми навчання. Відповідно до наведених норм, право на відстрочку мають аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою.

Сам факт зарахування до аспірантури без урахування форми навчання автоматично такого права не гарантує. Тобто для отримання відстрочки важливим є не лише успішний вступ до аспірантури, а й відповідність встановленим вимогам щодо форми та статусу навчання.