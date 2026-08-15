Тому перед вступом або продовженням навчання важливо розуміти: коли аспірант має право на відстрочку, а в яких випадках її не нададуть. Розповідаємо з посиланням на Постанову КМУ №560.

Хто з аспірантів не має право на відстрочку?

Відповідно до статті 23 Закону України"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову під час мобілізації, зокрема, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Тобто ключовим є не лише сам факт навчання в аспірантурі, а й форма навчання.

Коли точно не буде відстрочки у аспіранта:

1. Якщо аспірант навчається за заочною формою.

Заочна форма навчання не дає права на відстрочку від мобілізації за підставою навчання в аспірантурі. МОН окремо наголошувало, що вечірня та заочна форми навчання в аспірантурі не передбачають відстрочення від мобілізації.

Тому формулювання"я навчаюся в аспірантурі" недостатньо. Важливо, за якою формою людина здобуває освіту.

2. Якщо навчання не підтверджене в державних реєстрах. Право на відстрочку має бути підтверджене належними відомостями та оформлене відповідно до встановленої процедури.

Порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів № 560, передбачає можливість оформлення відстрочки автоматично за наявності технічної можливості – на підставі даних державних реєстрів, які підтверджують право військовозобов’язаного на відстрочку.

Отже, навіть якщо людина фактично навчається, проблеми можуть виникнути, якщо інформація про її статус здобувача освіти відсутня, неактуальна або не підтверджується через відповідні інформаційні системи.

3. Якщо особа втратила статус здобувача освіти. Відстрочка пов’язана з наявністю законної підстави для її надання. Якщо людина припинила навчання, була відрахована або іншим чином втратила відповідний статус, підстава для відстрочки також зникає.

Порядок № 560 передбачає, що відстрочка діє не довше, ніж існують законні підстави для неї. Тому сама довідка про те, що людина колись була зарахована до аспірантури, не гарантує збереження відстрочки протягом усього періоду.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Якщо аспірант вступив у 2026 році, що треба знати?

У 2026 році МОН зберегло важливе обмеження: вступ до аспірантури на денну форму здійснюється лише на місця державного або регіонального замовлення.

Це важливо враховувати тим, хто розглядає вступ до аспірантури саме як спосіб отримати статус, що дає право на відстрочку.

Міністерство освіти і науки ще у 2024 році пояснювало посилення правил вступу тим, що необхідно запобігти використанню аспірантури як інструменту уникнення мобілізації. Зокрема, тоді було скасовано вступ на денну форму за контрактом, а також обмежено можливості поновлення та переведення на денну форму.

Чи достатньо просто вступити до аспірантури? Ні. Право на відстрочку визначається не самим фактом подання документів чи проходження вступної кампанії, а наявністю статусу, передбаченого законом.

Головний документ аспіранта у 2026 році – це Довідка з ЄДЕБО. Замовте довідку ЄДЕБО заздалегідь і перевірте її статус. Якщо вона "світиться" червоним – спершу з’ясуйте причину у ВНЗ, а не в ТЦК: часто це технічна помилка деканату, яку можна виправити без ризику мобілізації.

Особливо зверніть увагу на пункт "Послідовність здобуття освіти". "Так, не порушує" – послідовність освіти дотримана, це важливо для оформлення відстрочки.

– послідовність освіти дотримана, це важливо для оформлення відстрочки. "Ні, порушує" – система вказує на проблему. Спочатку зверніться до свого університету, адже причиною може бути помилка в даних. Довідку можна отримати у відділі аспірантури або деканаті. Не відкладайте перевірку: якщо в документі є неточність, краще виправити її заздалегідь.

Станом на 2026 рік функціонал автоматичного продовження відстрочки для студентів/аспірантів у "Резерв+" працює, але часто дає збої, якщо дані з ЄДЕБО не підтягнулися коректно. Якщо в додатку немає інформації, єдиний шлях – особистий візит в ТЦК або пошта з паперовою заявою.

Як правильно подати заяву на відстрочку?

Оформлення відстрочки починається з подання та реєстрації письмової заяви до ТЦК та СП.

Заяву потрібно адресувати голові комісії ТЦК та СП і оформити відповідно до вимог Постанови КМУ №560. У ній зазначають підставу для відстрочки та додають перелік документів, які її підтверджують.

Подавати заяву краще у двох примірниках:

Один примірник передаєте до канцелярії ТЦК та СП. На другому просите поставити вхідний номер, дату прийняття та відмітку про реєстрацію.

Збережіть цей примірник. Він підтверджує, що ви офіційно подали заяву, і може стати важливим доказом, якщо виникне спір щодо факту її подання.

Тобто вступник до аспірантури та аспірант — не тотожні поняття. Право на відстрочку виникає за наявності відповідного статусу та інших передбачених законом умов.

Що варто перевірити аспіранту?

Щоб уникнути проблем з оформленням відстрочки, варто перевірити:

форму навчання – вона має бути денною або дуальною, але не залежить від форми фінансування (контракт чи бюджет);

актуальність статусу здобувача освіти;

наявність інформації про навчання у відповідних державних інформаційних системах;

чи не було відрахування, академічної перерви або іншої зміни статусу, яка впливає на право на відстрочку;

чи відображається право на відстрочку в електронному військово-обліковому документі.

Важливо також розрізняти право на відстрочку та оформлену відстрочку. Наявність законної підстави ще не означає, що всі необхідні відомості вже коректно відображаються в реєстрах.

Тому перед вступом до аспірантури варто перевіряти не лише умови навчання, а й те, чи відповідає конкретна ситуація вимогам статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".