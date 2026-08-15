Поэтому перед поступлением или продолжением обучения важно понимать: в каких случаях аспирант имеет право на отсрочку, а в каких – в отсрочку не будет предоставлено. Рассказываем со ссылкой на Постановление КМУ № 560.
Кто из аспирантов не имеет права на отсрочку?
В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву во время мобилизации, в частности, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения. То есть ключевым является не только сам факт обучения в аспирантуре, но и форма обучения.
Когда аспирант точно не получит отсрочку:Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
1. Если аспирант обучается по заочной форме.
Заочная форма обучения не дает права на отсрочку от мобилизации на основании обучения в аспирантуре. МОН отдельно подчеркивало, что вечерняя и заочная формы обучения в аспирантуре не предусматривают отсрочку от мобилизации.
Поэтому формулировки "я учусь в аспирантуре" недостаточно. Важно, по какой форме человек получает образование.
2. Если обучение не подтверждено в государственных реестрах. Право на отсрочку должно быть подтверждено надлежащими сведениями и оформлено в соответствии с установленной процедурой.
Порядок, утвержденный постановлением Кабинета Министров № 560, предусматривает возможность автоматического оформления отсрочки при наличии технической возможности – на основании данных государственных реестров, подтверждающих право военнообязанного на отсрочку.
Таким образом, даже если человек фактически учится, проблемы могут возникнуть, если информация о его статусе учащегося отсутствует, неактуальна или не подтверждается через соответствующие информационные системы.
3. Если лицо утратило статус обучающегося. Отсрочка связана с наличием законного основания для ее предоставления. Если человек прекратил обучение, был отчислен или иным образом утратил соответствующий статус, основание для отсрочки также исчезает.
Порядок № 560 предусматривает, что отсрочка действует не дольше, чем существуют законные основания для нее. Поэтому сама по себе справка о том, что человек когда-то был зачислен в аспирантуру, не гарантирует сохранения отсрочки в течение всего периода.
Нынешняя ситуация в Украине заставляет искать альтернативные способы обучения. Например, дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный учебный процесс даже в форс-мажорных обстоятельствах.
Если аспирант поступил в 2026 году, что нужно знать?
В 2026 году МОН сохранило важное ограничение: поступление в аспирантуру на дневную форму обучения осуществляется только на места государственного или регионального заказа.
Это важно учитывать тем, кто рассматривает поступление в аспирантуру именно как способ получить статус, что дает право на отсрочку.
Министерство образования и науки еще в 2024 году объясняло ужесточение правил поступления тем, что необходимо предотвратить использование аспирантуры как инструмента уклонения от мобилизации. В частности, тогда был отменен прием на дневную форму обучения по контракту, а также ограничены возможности восстановления и перевода на дневную форму.
Достаточно ли просто поступить в аспирантуру? Нет. Право на отсрочку определяется не самим фактом подачи документов или прохождения вступительной кампании, а наличием статуса, предусмотренного законом.
Главный документ аспиранта в 2026 году – это справка из ЕДЕБО. Закажите справку из ЕДЕБО заранее и проверьте ее статус. Если она "светится" красным – сначала выясните причину в вузе, а не в ТЦК: часто это техническая ошибка деканата, которую можно исправить без риска мобилизации.
По состоянию на 2026 год функция автоматического продления отсрочки для студентов/аспирантов в "Резерв+" работает, но часто дает сбои, если данные из ЕДЕБО не синхронизировались корректно. Если в приложении нет информации, единственный способ – личное посещение ТЦК или отправка бумажного заявления по почте.
Как правильно подать заявление на отсрочку?
Оформление отсрочки начинается с подачи и регистрации письменного заявления в ТЦК и СП.
Заявление необходимо адресовать председателю комиссии ТЦК и СП и оформить в соответствии с требованиями Постановления КМУ № 560. В нем указывается основание для отсрочки и прилагается перечень документов, подтверждающих его.
Подавать заявление лучше в двух экземплярах:
- Один экземпляр передаете в канцелярию ТЦК и СП.
- На втором просите поставить входящий номер, дату принятия и отметку о регистрации.
Сохраните этот экземпляр. Он подтверждает, что вы официально подали заявление, и может стать важным доказательством, если возникнет спор относительно факта его подачи.
То есть абитуриент аспирантуры и аспирант – не тождественные понятия. Право на отсрочку возникает при наличии соответствующего статуса и других предусмотренных законом условий.
Что стоит проверить аспиранту?
Чтобы избежать проблем с оформлением отсрочки, стоит проверить:
- форму обучения – она должна быть дневной или дуальной, но не зависит от формы финансирования (контрактная или бюджетная);
- актуальность статуса обучающегося;
- наличие информации об обучении в соответствующих государственных информационных системах;
- не было ли отчисления, академического перерыва или иного изменения статуса, влияющего на право на отсрочку;
- отражено ли право на отсрочку в электронном военно-учетном документе.
Важно также различать право на отсрочку и оформленную отсрочку. Наличие законного основания еще не означает, что все необходимые сведения уже корректно отражены в реестрах.
Поэтому перед поступлением в аспирантуру следует проверять не только условия обучения, но и то, соответствует ли конкретная ситуация требованиям статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".