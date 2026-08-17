Об этом говорится на сайте "Освіта.ua".

Что известно о приглашениях на дополнительную сессию для абитуриентов в аспирантуру?

Как отмечают организаторы тестирования, в выданных пропусках указаны точная дата, время и адрес проведения единого вступительного экзамена и тестирования по методологии научных исследований.

Процедура допуска в экзаменационные центры имеет четкий регламент. Участники смогут войти в помещение за полчаса до начала испытания, однако за 5 минут до начала двери закрываются.

Для успешной идентификации будущий аспирант должен предоставить 3 обязательных документа. Речь идет о:

оригинал экзаменационного листа;

документ, служащий основанием для регистрации;

распечатанное приглашение-пропуск.

Отсутствие хотя бы одного из этих документов или опоздание делают участие в тестировании невозможным.

Организаторы настоятельно рекомендуют абитуриентам заранее изучить маршрут до места проведения экзамена и рассчитать время на дорогу.

Что учитывается при наборе в аспирантуру?

В 2026 году для поступления в аспирантуру необходимо сдать ЕВИ и ЕВВ. Для допуска необходимо набрать не менее 300 рейтинговых баллов по 2 блокам ЕВИ. Конкурсный балл формируется из трех составляющих:

иностранный язык ЕВИ – 20%;

ЕВВ по методологии научных исследований – 20%;

специальностной вступительный экзамен – 60%.

Именно результат экзамена по специальности имеет наибольший вес, поэтому высокий балл ЕВИ сам по себе не гарантирует поступления. С 8 по 21 сентября университеты будут проводить экзамены по специальности, с 22 сентября начнется выдача рекомендаций, а до 28 сентября должен завершиться зачет рекомендованных абитуриентов.

При каких условиях обучение в аспирантуре может стать основанием для отсрочки?

Обучение в аспирантуре может служить основанием для отсрочки от мобилизации, однако это зависит от формы обучения. Согласно приведенным нормам, право на отсрочку имеют аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме.

Сам факт зачисления в аспирантуру без учета формы обучения автоматически такого права не гарантирует. То есть для получения отсрочки важно не только успешное поступление в аспирантуру, но и соответствие установленным требованиям относительно формы и статуса обучения.