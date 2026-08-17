Об этом говорится на сайте "Освіта.ua".
Что известно о приглашениях на дополнительную сессию для абитуриентов в аспирантуру?
Как отмечают организаторы тестирования, в выданных пропусках указаны точная дата, время и адрес проведения единого вступительного экзамена и тестирования по методологии научных исследований.
Процедура допуска в экзаменационные центры имеет четкий регламент. Участники смогут войти в помещение за полчаса до начала испытания, однако за 5 минут до начала двери закрываются.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Для успешной идентификации будущий аспирант должен предоставить 3 обязательных документа. Речь идет о:
- оригинал экзаменационного листа;
- документ, служащий основанием для регистрации;
- распечатанное приглашение-пропуск.
Отсутствие хотя бы одного из этих документов или опоздание делают участие в тестировании невозможным.
Организаторы настоятельно рекомендуют абитуриентам заранее изучить маршрут до места проведения экзамена и рассчитать время на дорогу.
Что учитывается при наборе в аспирантуру?
В 2026 году для поступления в аспирантуру необходимо сдать ЕВИ и ЕВВ. Для допуска необходимо набрать не менее 300 рейтинговых баллов по 2 блокам ЕВИ. Конкурсный балл формируется из трех составляющих:
- иностранный язык ЕВИ – 20%;
- ЕВВ по методологии научных исследований – 20%;
- специальностной вступительный экзамен – 60%.
Именно результат экзамена по специальности имеет наибольший вес, поэтому высокий балл ЕВИ сам по себе не гарантирует поступления. С 8 по 21 сентября университеты будут проводить экзамены по специальности, с 22 сентября начнется выдача рекомендаций, а до 28 сентября должен завершиться зачет рекомендованных абитуриентов.
При каких условиях обучение в аспирантуре может стать основанием для отсрочки?
Обучение в аспирантуре может служить основанием для отсрочки от мобилизации, однако это зависит от формы обучения. Согласно приведенным нормам, право на отсрочку имеют аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме.
Сам факт зачисления в аспирантуру без учета формы обучения автоматически такого права не гарантирует. То есть для получения отсрочки важно не только успешное поступление в аспирантуру, но и соответствие установленным требованиям относительно формы и статуса обучения.