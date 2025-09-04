Впервые в Украине врачи-интерны получили бюджетные места через прозрачную электронную систему распределения. Более 2,7 тысячи человек уже начали обучение именно благодаря цифровому распределению.

Все произошло без очередей, без бумаг, без ручного вмешательства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

Как действует система распределения?

Система автоматически рассчитала рейтинг 2 738 выпускников по их оценкам и пожеланиям. Затем направила каждого в лучшее доступное место за счет госбюджета.

Электронная система рейтингового распределения в интернатуру работает на Дия.Engine – нашей low-code-платформе для быстрого и экономного создания госсервисов. Уже 54 реестров и систем в 26 госорганах построены на ее основе,

– проинформировали в Минцифры.

И отметили, что формула медицины будущего – это прозрачность + технологии.

Электронную систему рейтингового распределения в интернатуре создало Минздрав в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины на платформе Дия.Engine при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которая реализуется Фондом Восточная Европа.

Будут ли проходить обязательную военную подготовку студенты-медики?