Места на бюджете в интернатуре впервые распределила электронная система
- В Украине впервые врачи-интерны получили бюджетные места через электронную систему распределения.
- Она рассчитала рейтинг 2 738 выпускников по их оценкам и пожеланиям.
Впервые в Украине врачи-интерны получили бюджетные места через прозрачную электронную систему распределения. Более 2,7 тысячи человек уже начали обучение именно благодаря цифровому распределению.
Все произошло без очередей, без бумаг, без ручного вмешательства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Минцифры.
Как действует система распределения?
Система автоматически рассчитала рейтинг 2 738 выпускников по их оценкам и пожеланиям. Затем направила каждого в лучшее доступное место за счет госбюджета.
Электронная система рейтингового распределения в интернатуру работает на Дия.Engine – нашей low-code-платформе для быстрого и экономного создания госсервисов. Уже 54 реестров и систем в 26 госорганах построены на ее основе,
– проинформировали в Минцифры.
И отметили, что формула медицины будущего – это прозрачность + технологии.
Электронную систему рейтингового распределения в интернатуре создало Минздрав в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины на платформе Дия.Engine при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, которая реализуется Фондом Восточная Европа.
Будут ли проходить обязательную военную подготовку студенты-медики?
- Студенты-медики в Украине будут проходить обязательную военную подготовку.
- Нардепы уже согласовали законопроект о военной подготовке граждан по программе подготовки офицеров запаса медслужбы.
- Авторы законопроекта отмечают, что восстановление обязательной военной подготовки по полному курсу программы подготовки офицеров запаса медицинской службы поможет обеспечить увеличение соответствующего контингента лиц.