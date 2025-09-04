Вперше в Україні лікарі-інтерни отримали бюджетні місця через прозору електронну систему розподілу. Понад 2,7 тисячі осіб вже розпочали навчання саме завдяки цифровому розподілу.

Усе відбулося без черг, без паперів, без ручного втручання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

Як діє система розподілу?

Система автоматично розрахувала рейтинг 2 738 випускників за їхніми оцінками та побажаннями. Потім направила кожного до найкращого доступного місця коштом держбюджету.

Електронна система рейтингового розподілу до інтернатури працює на Дія.Engine – нашій low-code-платформі для швидкого та економного створення держсервісів. Вже 54 реєстрів і систем у 26 держорганах побудовані на її основі,

– поінформували у Мінцифри.

І зазначили, що формула медицини майбутнього – це прозорість + технології.

Електронну систему рейтингового розподілу в інтернатурі створило МОЗ у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України на платформі Дія.Engine за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яка реалізується Фондом Східна Європа.

