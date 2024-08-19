Какие специальности чаще всего выбирают поступающие в колледжы в 2024 году
Источник:Osvita.ua
В Украине продолжается вступительная кампания в колледжи в 2024 году. Поступить еще можно на контракт до конца октября.
Специалисты при этом составили рейтинг специальностей профессионального младшего бакалавра на основе базового (после 9 класса) и полного общего (после 11 класса) среднего образования.
Смотрите также Самый популярный вуз: какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты ЛНУ имени Франко
Какую специальность выбирают чаще всего поступающие в колледжи
Больше всего поступающих в колледжи подало заявления на такие специальности:
- "Медсестринство" (20 940 заявлений);
- "Право" (13 748)";
- "Предпринимательство и торговля" (13 579);
- "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" (11 992);
- "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (11 354).
Среди наименее популярных специальностей такие:
- "Химия" (48 заявлений);
- "Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика" (36);
- "Микро- и наносистемная техника" (27);
- "История и археология" (16);
- "Судостроение" (14).
В общем поступающие на основе базового общего среднего образования подали в этом году 161 571 заявление, а поступающие на основе полного общего среднего образования – 115 339 заявлений.
Поступление в учреждения профессионального предвысшего образования на контрактную форму обучения продлится до 31 октября.