Специалисты при этом составили рейтинг специальностей профессионального младшего бакалавра на основе базового (после 9 класса) и полного общего (после 11 класса) среднего образования.

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Какую специальность выбирают чаще всего поступающие в колледжи

Больше всего поступающих в колледжи подало заявления на такие специальности:

"Медсестринство" (20 940 заявлений);

"Право" (13 748)";

"Предпринимательство и торговля" (13 579);

"Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" (11 992);

"Электроэнергетика, электротехника и электромеханика" (11 354).

Среди наименее популярных специальностей такие:

"Химия" (48 заявлений);

"Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика" (36);

"Микро- и наносистемная техника" (27);

"История и археология" (16);

"Судостроение" (14).

В общем поступающие на основе базового общего среднего образования подали в этом году 161 571 заявление, а поступающие на основе полного общего среднего образования – 115 339 заявлений.

Поступление в учреждения профессионального предвысшего образования на контрактную форму обучения продлится до 31 октября.