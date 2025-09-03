В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. В частности, подавать заявления можно еще в колледжи.

2 сентября начались дополнительные сессии вступительной кампании в колледжи на дневную и заочную форму обучения на контракт. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Что должны знать поступающие в профтехи?

Поступающие, желающие получить профессиональное предвысшее образование, могут подать электронное заявление.

Информация об особенностях поступления есть на сайтах учебных заведений или в Правилах приема на обучение.

Поступление таких абитуриентов происходит на основе собеседования или творческого конкурса и рассмотрения мотивационного письма, поданного абитуриентом.

Положение о мотивационном письме, которое содержит требования и критерии оценивания, размещают также на сайтах учебных заведений.

Воспользоваться возможностью поступления на контракт абитуриенты могут до 20 октября.

После этой даты работа электронных кабинетов абитуриентов будет прекращена. Это будет означать окончательное завершение вступительной кампании 2025 года.

Что известно о вступительной кампании в колледжи 2025 года?