Поступление в колледжи в 2025 году: какие испытания надо пройти и как их будут оценивать

Конкурсный отбор в колледжи в Украине проводят на основе конкурсного балла. Для поступления и на бюджет, и на контракт абитуриенты должны пройти индивидуальное собеседование или творческий конкурс, который проходит в рамках одного этапа.

Материалы вступительных испытаний, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранят не менее одного года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Какой конкурсный балл для поступления в колледжи

Для абитуриентов, которые поступают на основе базового общего среднего образования (после 9 класса), или полного общего (профильного) среднего образования (после 11 класса), или уровня квалифицированного рабочего на бюджетные места, конкурсный балл вычисляют по формуле КБ = ТК или УС, где

ТК – оценка творческого конкурса;

УС – оценка индивидуального устного собеседования, которая может включать до десяти дополнительных баллов за успешное окончание подготовительных курсов учебного заведения для поступления в него.

По результатам творческого конкурса выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").

По результатам индивидуального устного собеседования также выставляют одну положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").

Обратите внимание! Вместо прохождения собеседования абитуриент может подать результаты НМТ 2022, 2023, 2024 или 2025 года. В таком случае конкурсный балл поступающего определяют как средний балл по предметам НМТ с повышением на 25 процентов, но не выше 200 баллов.

Лицам, которые являются членами сборных команд Украины и принимали участие в международных олимпиадах (в соответствии с приказами Министерства образования и науки Украины), Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх (по представлению Министерства молодежи и спорта Украины), засчитывают оценку 200 баллов.

Кроме сдачи вступительных экзаменов, каждый поступающий должен предоставить мотивационное письмо. Требования к мотивационным письмам утверждают председатели приемных комиссий и обнародуют на веб-сайте учебных заведений.

Учебное заведение может также проводить проверку мотивационных писем на оригинальность текста в случае необходимости и обеспечивает возможность доступа к результатам такой проверки уполномоченному по вопросам предотвращения и выявления коррупции.