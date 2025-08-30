На какие специальности и в какие вузы поступающие в магистратуру подали больше всего заявлений
- В рамках вступительной кампании в магистратуру в 2025 году 31 211 человек получили рекомендации к зачислению на бюджет.
- Больше всего заявлений они подали в такие учебные заведения: КНУ имени Тараса Шевченко, НУ "Львовская политехника", ЛНУ имени Ивана Франко.
Продолжается вступительная кампания в магистратуру в 2025 году. 27 августа поступающие на магистратуру получили рекомендации на бюджет.
Их разместили в кабинетах абитуриентов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Куда поступающие подали больше всего заявлений?
В этом году рекомендации определяли по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа. Так, 31 211 абитуриентов получили рекомендации к зачислению на бюджет.
Самые популярные специальности (по количеству поданных заявлений) следующие:
Психология – 23 223;
Право – 21 616;
Менеджмент – 14 581;
Среднее образование – 11 453;
Компьютерные науки – 9 198.
Больше всего заявлений на магистратуру собрали такие ЗВО:
КНУ имени Тараса Шевченко – 11 762;
НУ "Львовская политехника" – 9 815;
ЛНУ имени Ивана Франко – 7 237;
КПИ имени Игоря Сикорского – 7 069;
НЮУ имени Ярослава Мудрого – 4 893;
ДТЭУ – 4 705;
ХНУ имени В. Н. Каразина – 4 309;
КНЭУ имени Вадима Гетьмана – 4 178;
УГУ имени Михаила Драгоманова – 3 545;
НУБиП Украины – 3 501.
Что известно о вступительной кампании в магистратуру?
До 1 сентября продолжается зачисление на бюджет в соответствии с предоставленными рекомендациями. А зачисление на контракт – до 30 сентября.
В МОН при этом акцентировали, что государство концентрирует бюджетные места там, где специалисты критически нужны для восстановления и модернизации страны.
Прежде всего – педагогические специальности, инженерию и ІТ, энергетику и строительство. Алгоритм адресного размещения сочетает мотивацию поступающих с реальными потребностями экономики, регионов и рынка труда,
– уточнили в ведомстве.
Поэтому до 18:00 30 августа поступающие, рекомендованные на бюджет, должны:
подтвердить выбор места обучения (можно онлайн или в вузе);
выполнить требования к зачислению согласно Правилам приема ЗВО;
заключить договор об обучении.
Рекомендации на контракт будут предоставлять с 1 сентября.