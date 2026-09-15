Начался дополнительный прием заявлений на поступление в магистратуру: кто может подать заявление

В нашей стране начался дополнительный прием заявлений на поступление в магистратуру. Однако только на контрактную форму обучения.

Об этом сообщает Osvita.ua.

Что еще может поступить в магистратуру

Дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в магистратуре на контракт вузы могут устанавливать самостоятельно.

Абитуриенты магистратуры, желающие подать заявление и пройти конкурсный отбор для поступления на контракт, могут сделать это до 15 октября.

Для конкурсного отбора используются результаты единого вступительного экзамена, либо единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена, либо результаты профессионального экзамена, сданного в высшем учебном заведении.

Для поиска специальности абитуриенты магистратуры могут воспользоваться информационной системой Вступ.ОСВИТА.UA.

Что известно о поступлении в магистратуру

По состоянию на начало нового учебного года в магистратуру уже зачислено 72 489 абитуриентов:

28 054 – на бюджет;

44 435 – на контракт.

Почти все бюджетные рекомендации – 98,9% – завершились зачислением.

Больше всего абитуриентов в магистратуру зачислили на следующие специальности: