Об этом сообщает Osvita.ua.
Что еще может поступить в магистратуру
Дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в магистратуре на контракт вузы могут устанавливать самостоятельно.
Абитуриенты магистратуры, желающие подать заявление и пройти конкурсный отбор для поступления на контракт, могут сделать это до 15 октября.
Для конкурсного отбора используются результаты единого вступительного экзамена, либо единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена, либо результаты профессионального экзамена, сданного в высшем учебном заведении.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Для поиска специальности абитуриенты магистратуры могут воспользоваться информационной системой Вступ.ОСВИТА.UA.
Что известно о поступлении в магистратуру
По состоянию на начало нового учебного года в магистратуру уже зачислено 72 489 абитуриентов:
28 054 – на бюджет;
44 435 – на контракт.
Почти все бюджетные рекомендации – 98,9% – завершились зачислением.
Больше всего абитуриентов в магистратуру зачислили на следующие специальности:
психология – 7 890;
право – 6 202;
среднее образование – 4 732;
менеджмент – 4 431;
государственное управление и администрирование – 2 915.