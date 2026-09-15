Про це інформує Osvita.ua.

Хто ще може вступити на магістратуру

Додаткові строки приймання заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в магістратурі на контракт виші можуть встановлювати самостійно.

Вступники в магістратуру, які бажають подати заяву та пройти конкурсний відбір для вступу на контракт, можуть зробити це до 15 жовтня.

Для конкурсного відбору використовують результати єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, або результати фахового іспиту, складеного в закладі вищої освіти.

Для пошуку спеціальності вступники до магістратури можуть скористатись інформаційною системою Вступ.ОСВІТА.UA.

Що відомо про вступ в магістратуру

Станом на початок нового навчального року на магістратуру вже зарахували 72 489 вступників:

28 054 — на бюджет;

44 435 — на контракт.

Майже всі бюджетні рекомендації — 98,9% — завершилися зарахуванням.

Найбільше вступників на магістратуру зарахували на такі спеціальності: