29 октября, 20:53
В Польше для сдачи госэкзаменов можно будет выбрать украинский язык

Мария Волошин
Основні тези
  • Украинский язык внесли в перечень языков, которые можно выбрать для сдачи польской матуры.
  • В этом году Министерство образования и науки Украины также ввело дополнительное поступление для украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена "матура".

Украинский язык внесли в перечень современных иностранных языков, которые можно выбрать для сдачи польской матуры. Говорится о государственных экзаменах в средней школе.

Это важный шаг для поддержки двуязычия, развития языковых компетенций и признания украинского языка в польской образовательной системе. Об этом сообщает посольство Украины в Польше, отмечает 24 Канал.

Как будет действовать нововведение?

Украинский язык может быть выбрать как:

  • предмет дополнительный на уровне углубленном (poziom rozszerzony);

  • или как обязательный język obcy nowożytny на уровне базовом (poziom podstawowy).

Что такое "матура"?

Матура – стандартизированный выпускной экзамен в Польше после завершения полного среднего образования.

Ее результаты используют и для поступления в университеты.

Она содержит проверку знаний по польскому языку (устная и письменная части), современного иностранного языка и математики, а также по меньшей мере одного дополнительного предмета на расширенном уровне.

Экзамен будет проверять умение понимать тексты, писать, слушать и говорить – в соответствии с уровнями A2 – B1.

Выбор украинского языка на матуре – это не только возможность получить дополнительные баллы, но и проявление уважения к собственной культуре, языку и корням, 
– отмечают дипломаты.

И добавляют: если вы изучаете украинский язык в школе или вне ее, то обратитесь к своему учителю или координатору по вопросам матуры, чтобы узнать, как официально выбрать украинский как предмет экзамена. При этом призывают вместе популяризировать украинский язык в польских школах.

Как поступить в вуз Украины по результатам матуры?

  • В этом году Министерство образования и науки Украины ввело дополнительное поступление в вузы для тех украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена "матура" (egzamin maturalny).
  • Подать заявление можно было через учебные заведения – даже дистанционно.
  • Сроки приема заявлений определяли вузы.
  • Зачисление происходило не позднее 20 октября.
  • Дополнительное поступление осуществлялось исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.