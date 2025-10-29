В Польше для сдачи госэкзаменов можно будет выбрать украинский язык
- Украинский язык внесли в перечень языков, которые можно выбрать для сдачи польской матуры.
- В этом году Министерство образования и науки Украины также ввело дополнительное поступление для украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена "матура".
Украинский язык внесли в перечень современных иностранных языков, которые можно выбрать для сдачи польской матуры. Говорится о государственных экзаменах в средней школе.
Это важный шаг для поддержки двуязычия, развития языковых компетенций и признания украинского языка в польской образовательной системе. Об этом сообщает посольство Украины в Польше, отмечает 24 Канал.
Как будет действовать нововведение?
Украинский язык может быть выбрать как:
предмет дополнительный на уровне углубленном (poziom rozszerzony);
или как обязательный język obcy nowożytny на уровне базовом (poziom podstawowy).
Что такое "матура"?
Матура – стандартизированный выпускной экзамен в Польше после завершения полного среднего образования.
Ее результаты используют и для поступления в университеты.
Она содержит проверку знаний по польскому языку (устная и письменная части), современного иностранного языка и математики, а также по меньшей мере одного дополнительного предмета на расширенном уровне.
Экзамен будет проверять умение понимать тексты, писать, слушать и говорить – в соответствии с уровнями A2 – B1.
Выбор украинского языка на матуре – это не только возможность получить дополнительные баллы, но и проявление уважения к собственной культуре, языку и корням,
– отмечают дипломаты.
И добавляют: если вы изучаете украинский язык в школе или вне ее, то обратитесь к своему учителю или координатору по вопросам матуры, чтобы узнать, как официально выбрать украинский как предмет экзамена. При этом призывают вместе популяризировать украинский язык в польских школах.
Как поступить в вуз Украины по результатам матуры?
- В этом году Министерство образования и науки Украины ввело дополнительное поступление в вузы для тех украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена "матура" (egzamin maturalny).
- Подать заявление можно было через учебные заведения – даже дистанционно.
- Сроки приема заявлений определяли вузы.
- Зачисление происходило не позднее 20 октября.
- Дополнительное поступление осуществлялось исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.