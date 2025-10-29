У Польщі для складання держіспитів можна буде обрати українську мову

Українську мову внесли до переліку сучасних іноземних мов, які можна обрати для складання польської матури. Мовиться про державні іспити у середній школі.

Це важливий крок для підтримки двомовності, розвитку мовних компетенцій та визнання української мови у польській освітній системі. Про це повідомляє посольство України в Польщі, зазначає 24 Канал.

Як діятиме нововведення?

Українську мову може бути обрати як:

предмет додатковий на рівні поглибленому (poziom rozszerzony);

або як обов'язковий język obcy nowożytny на рівні базовому (poziom podstawowy).

Що таке "матура"? Матура – стандартизований випускний іспит у Польщі після завершення повної середньої освіти. Її результати використовують і для вступу до університетів. Вона містить перевірку знань з польської мови (усна й письмова частини), сучасної іноземної мови та математики, а також щонайменше одного додаткового предмета на розширеному рівні. Іспит перевірятиме вміння розуміти тексти, писати, слухати й говорити – відповідно до рівнів A2 – B1.

Вибір української мови на матурі — це не лише можливість отримати додаткові бали, а й вияв поваги до власної культури, мови та коренів,

– наголошують дипломати.

І додають: якщо ви вивчаєте українську мову у школі або поза нею, то зверніться до свого вчителя чи координатора з питань матури, щоб дізнатися, як офіційно обрати українську як предмет іспиту. При цьому закликають разом популяризувати українську мову в польських школах.

