У Польщі для складання держіспитів можна буде обрати українську мову
- Українську мову внесли до переліку мов, які можна обрати для складання польської матури.
- Цьогоріч Міністерство освіти і науки України також запровадило додатковий вступ для українців, які закінчили школу чи коледж у Польщі та мають результати іспиту "матура".
Українську мову внесли до переліку сучасних іноземних мов, які можна обрати для складання польської матури. Мовиться про державні іспити у середній школі.
Це важливий крок для підтримки двомовності, розвитку мовних компетенцій та визнання української мови у польській освітній системі. Про це повідомляє посольство України в Польщі, зазначає 24 Канал.
Як діятиме нововведення?
Українську мову може бути обрати як:
предмет додатковий на рівні поглибленому (poziom rozszerzony);
або як обов'язковий język obcy nowożytny на рівні базовому (poziom podstawowy).
Що таке "матура"?
Матура – стандартизований випускний іспит у Польщі після завершення повної середньої освіти.
Її результати використовують і для вступу до університетів.
Вона містить перевірку знань з польської мови (усна й письмова частини), сучасної іноземної мови та математики, а також щонайменше одного додаткового предмета на розширеному рівні.
Іспит перевірятиме вміння розуміти тексти, писати, слухати й говорити – відповідно до рівнів A2 – B1.
Вибір української мови на матурі — це не лише можливість отримати додаткові бали, а й вияв поваги до власної культури, мови та коренів,
– наголошують дипломати.
І додають: якщо ви вивчаєте українську мову у школі або поза нею, то зверніться до свого вчителя чи координатора з питань матури, щоб дізнатися, як офіційно обрати українську як предмет іспиту. При цьому закликають разом популяризувати українську мову в польських школах.
Як вступити до вишу України за результатами матури?
- Цьогоріч Міністерство освіти і науки України запровадило додатковий вступ до вишів для тих українців, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту "матура" (egzamin maturalny).
- Подати заяву можна було через заклади освіти – навіть дистанційно.
- Терміни прийому заяв визначали виші.
- Зарахування відбувалося не пізніше ніж 20 жовтня.
- Додатковий вступ здійснювався виключно на контракт, але з можливістю отримання освітнього гранту.