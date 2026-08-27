Что такое "поворозка": обычная и знакомая вещь может иметь такое название

Есть слова, которые звучат так, будто пришли к нам из сказки. "Поворозка" – именно такое слово. Что это: часть одежды, старинное украшение или предмет из крестьянского быта? Ответ может удивить.

Что означает "поворозка" и откуда происходит это слово, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

Что такое "поворозка"?

Что скрывается в одном слове – "поворозка"? На первый взгляд, оно ничего не говорит современному говорящему. Но если присмотреться к его строению, можно догадаться, почему использовали этот предмет.

"Поворозка" – слово, которое сегодня может показаться необычным, но для украинского языка оно вовсе не чуждо. Так называют веревку, шнурок, перевесло или тонкую веревку, которой что-то перевязывают, стягивают или привязывают.

Например, в словарях "поворозка" имеет значение "веревка, шнурок", а также употребляется для обозначения перевязочного материала. То есть если нужно было связать узелок, перевязать сено или стянуть какой-то предмет, для этого могла понадобиться именно "поворозка".

Как образовалось это слово?

"Поворозка" связана со словом "вязать" и глаголами со значением "связывать", "обвивать", "перевязывать".

В слове легко увидеть основу, связанную с действием "обвязывания", "перевязывания". То есть само название фактически подсказывает назначение предмета: это то, чем что-то перевязывают или связывают.

Сравним: в'язати → пов'язати → поворозка.

Слово имеет давнюю историю и относится к исконной украинской лексике; в словарях даже приводится происхождение от праславянского "воро́за" – "веревка, шнурок".

Но встречается и другое, похожее по звучанию слово: "павро́зи́" – "потрепанные нитки в одежде".

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А "поворозка" – это то же самое, что "мотузка"?

Слова "поворозка" и "веревка" не всегда взаимозаменяемы, но их значения очень близки.

Веревка – общее название изделия, скрученного из волокон или нитей, предназначенного для привязывания, подвешивания, стягивания и т. п.

Поворозка – преимущественно веревка или шнурок для перевязывания, связывания, то есть более тонкая и меньшая.

Десятники окружили Гната. Они отобрали у него топор, связали ему руки сзади поворозкой. (Михаил Коцюбинский).

Поэтому в определенных ситуациях эти слова вполне могут быть взаимозаменяемыми. А в некоторых случаях оно ближе по значению к слову "очкур", о котором писали ранее.

Это слово сохранилось в украинских диалектах, художественной литературе и словарях. Особенно естественно оно звучит в контексте традиционного быта:

"Завязал узелок веревкой".

"Перевязали снопы веревками".

"Затянул веревку покрепче".

Сегодня оно имеет несколько архаичный или диалектный оттенок, поэтому в повседневной речи гораздо чаще услышим "мотузка" или "шнурок".

А в переносном значении "идти́ на поворо́зке" означает – действовать по чьему-либо указанию, слепо подчиняясь чьей-то воле; быть зависимым в своих поступках от кого-либо или чего-либо.

– Речь не идет о Данилке, – перебил секретарь. – Возможно, он идет на поворозке у кого-то другого, кто прикрывается маской нейтралитета (Роман Иваничук)."

Возможно, вы слышали другие варианты: "идти на припоне", "идти на поводке" или "идти на привязи" в переносном смысле. Теперь вы знаете, что идти можно и на – поворозке.

Цитаты из произведений, где встречается "поворозка": смотрите видео

Украинский язык сохранил немало слов, связанных с традиционным хозяйством и бытом. Часть из них отошла на периферию речи, потому что изменились предметы, технологии и сам образ жизни.

"Поворозка" – как раз одно из таких слов. Оно не обязательно должно встречаться в каждом нашем предложении, но знать его стоит. Особенно если мы читаем украинскую классику, фольклор или хотим лучше понимать старую народную лексику.

Поэтому, если в следующий раз вы встретите "поворозку" в старой книге или услышите от пожилых людей – не спешите искать ошибку. Это не странное слово, а маленький осколок живой бытовой украинской языковой истории.