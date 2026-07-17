О том, что называли "очкуром", рассказываем со ссылкой на канал "Живое прошлое".
Что такое "очкур" в украинском языке?
Читая украинскую классику или знакомясь с казацким бытом, можно наткнуться на слово "очкур". Для современного читателя оно часто остается загадкой, хотя когда-то без очкура не обходился почти ни один элемент народной одежды.
Есть слова, которые все реже можно услышать в повседневной речи, хотя еще несколько поколений назад они были хорошо известны каждому. Одно из них – "очкур". Сегодня его чаще всего можно встретить в художественной литературе, этнографических описаниях или народных песнях.
Очкур – это шнурок, тесьма или ремешок, который продевают в верхний край брюк, шаровар или другой одежды, чтобы затянуть ее на талии. Именно очкур удерживал одежду на талии еще задолго до появления современных ремней и резинок.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Слово "очкур" имеет тюркское происхождение: в крымско-татарском и турецком языках – učkur. Оно пришло в украинский язык через контакты с тюркскими народами и происходит от слова, означавшего "пояс", "веревка" или "шнур для подвязывания". Вместе с казацкой одеждой это название прочно закрепилось в украинском языке. Хотя слово могло быть известно и раньше, как и сам этот аксессуар.
- Дед быстро сполз с печи на лежанку, подтянул на белых штанах очкур. (Дмитрий Бедзик)
- Если бы вам тот черт встретился, то у вас от испуга, наверное, очкур бы лопнул. (Марко Вовчок)
Интересно, что словарь приводит еще два варианта написания – "учкур" (как оно звучит в тюркских языках) и "бочкур".
Особенно часто слово "очкур" связывают с казацкими шароварами. Именно благодаря очкуру их можно было быстро подтянуть или ослабить. Недаром в украинском языке возник и фразеологизм "затягнуть очкур", то есть начать жить экономно, ограничивать свои расходы. По значению он близок к выражению "затягнуть пояс".
Что такое "очкур": смотрите видео
Есть и другие фразеологизмы с этим словом:
"всы́пать (ки́нуть, вки́нуть) при́ску за очку́р (за па́зуху) кому" – доставить неприятности кому-либо.
и "как очкур на шею" – употребляется для выражения отрицания смысла указанных слов; совсем не (нужен, нужно) – "Оно мне нужно, как очкур (веревка) на шею".
Если вы не знали значения этого слова, но слышали его как фамилию – Очкур, а оно существует, то теперь знаете, что оно образовано от рода деятельности – мастера, изготавливавшего очкуры из кожи или растительных волокон.
Поэтому, если в литературе или музее вам встретится слово "очкур", вы уже будете знать, что это не просто веревка, а важная деталь традиционной украинской одежды, которая имеет древнюю историю и оставила свой след даже в фразеологии.