Процедура повышения квалификации учителей претерпит изменения
- Правительство согласовало изменения в процедуре повышения квалификации учителей, предусматривающие создание единой цифровой платформы для профессионального развития.
- Супервизию официально признали формой повышения квалификации.
Процедура повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников претерпит изменения. Это согласовало правительство.
Теперь повышение квалификации должно стать более прозрачным и удобным. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что изменится для учителей?
В ведомстве отмечают, что это решение – первый шаг к реализации политики "Деньги ходят за учителем". Следующие этапы – утверждение постановления о пилотном проекте и презентация платформы.
Ключевые изменения – появится единая цифровая платформа для субъектов повышения квалификации и педагогов.
В единую государственную платформу профессионального развития все субъекты повышения квалификации будут вносить:
- информацию о своих программах обучения;
- данные о выданных сертификатах;
- информацию о лицензиях и аккредитации;
- кто может проводить курсы.
Четко определили и субъекты повышения квалификации. Это:
- учебные заведения (их структурные подразделения);
- научные учреждения;
- юридические лица;
- ФЛП, осуществляющие образовательную деятельность по повышению квалификации.
Супервизия будет повышением квалификации?
Супервизию официально признали одной из форм повышения квалификации. До 30 часов в год работы с супервизором могут быть засчитаны как профессиональное развитие. Как заказать супервизию – читайте здесь.
Интересно! Супервизор – это человек, который помогает учителям разобраться в профессиональных вызовах, найти решение сложных ситуаций и профессионально расти.
Будет ли больше свободы в выборе форматов обучения?
Субъекты повышения квалификации смогут проводить обучение в своих учреждениях или офисах, на местах работы педагогов или онлайн – в зависимости от условий программы.
В ноябре МОН представит информационную страницу о политике "Деньги ходят за учителем" и анонсирует ряд информационных встреч.
Какую зарплату получают учителя в Украине?
- Ранее глава Образовательного комитета Сергей Бабак Бабак отметил, что средние учительские зарплаты относятся к категории самых низких среди самых распространенных профессий.
- Даже с доплатами и надбавками они в среднем не превышают 14 – 16 тысяч, когда средняя зарплата по стране – почти 26 тысяч (данные за август 2025 года).
- Нардеп добавил, что с зарплатой молодых специалистов ситуация еще хуже.
- Без стажа и категории молодой учитель получает примерно 8 – 9 тысяч гривен. При таких обстоятельствах вопрос мотивации становится риторическим, заявил глава Комитета.