Процедура підвищення кваліфікації вчителів зазнає змін

Процедура підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників зазнає змін. Це погодив уряд.

Тепер підвищення кваліфікації має стати прозорішим і зручнішим. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Учителям з наступного року підвищать зарплату: чи відома сума

Що зміниться для вчителів?

У відомстві зазначають, що це рішення – перший крок до реалізації політики "Гроші ходять за вчителем". Наступні етапи – затвердження постанови про пілотний проєкт та презентація платформи.

Ключові зміни – з'явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогів.

До єдиної державної платформи професійного розвитку всі суб'єкти підвищення кваліфікації вноситимуть:

інформацію про свої програми навчання;

дані про видані сертифікати;

інформацію про ліцензії та акредитації;

хто може проводити курси.

Чітко визначили й суб'єкти підвищення кваліфікації. Це:

заклади освіти (їхні структурні підрозділи);

наукові установи;

юридичні особи;

ФОПи, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації.

Дивіться також Рада погодила Держбюджет-2026 у першому читанні: для освіти – рекордне фінансування

Супервізія буде підвищенням кваліфікації?

Супервізію офіційно визнали однією з форм підвищення кваліфікації. До 30 годин на рік роботи з супервізором можуть бути зараховані як професійний розвиток. Як замовити супервізію – читайте тут.

Цікаво! Супервізор – це людина, яка допомагає вчителям розібратися в професійних викликах, знайти рішення складних ситуацій і професійно зростати.

Чи буде більше свободи у виборі форматів навчання?

Суб'єкти підвищення кваліфікації зможуть проводити навчання у своїх закладах чи офісах, на місцях роботи педагогів або онлайн – залежно від умов програми.

У листопаді МОН представить інформаційну сторінку про політику "Гроші ходять за вчителем" і анонсує низку інформаційних зустрічей.

Дивіться також "Діє радянський принцип": яку зарплату отримує молодий вчитель без стажу і категорії

Яку зарплату отримують учителі в Україні?