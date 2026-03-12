Свириденко анонсировала повышение стипендии вдвое: какой она будет

Стипендия с сентября вырастет вдвое. Студенты высших учебных заведений будут получать стипендии независимо от формы собственности.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Какой будет стипендия в 2026 году?

Стипендия в учреждениях высшего образования независимо от формы собственности вырастет минимум до 4 тысяч гривен.

Это вдвое больше, чем в 2025 году.

Свириденко отметила, что правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных высших учебных заведений, которые так же учатся за счет государственного заказа.

"Это решение – пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями правительства. Для нас важно, чтобы молодежь имела возможности и достойные условия жизни и развития в Украине", – добавила Свириденко.

