"Ну и пратівний!": как назвать что-то очень неприятное на украинском языке
Слышали, как слово, которое есть в украинском языке, произносят по-русски – иногда специально и в шутку, а иногда –, не замечая ошибки.
Иногда слово выдает свое происхождение не по значению, а по звучанию. "Пративный" – как раз из таких, поэтому рассказываем, как его сказать на украинском языке со ссылкой на "Горох".
Как сказать "пративный" на украинском?
Мокрые носки, надоедливый звук, горькие лекарства, погода и неприятные запахи, человек, который ужасно раздражает, – все это может вызвать одно короткое: "Фу, яке пратівне!" Вот только украинский язык в такой ситуации имеет гораздо больше возможностей.
Здесь целая коллекция более точных слов, и есть с чего выбирать – и каждое слово передает свою степень недовольства:
Если что-то просто не нравится – неприємне.
Если вызывает отвращение –огидне, гидке, бридке.
Если человек ужасно раздражает – осоружна, нестерпна, докучлива.
А если хочется сказать о чем-то особенно отвратительном – паскудне.
Интересно, что само слово "противный" в украинском языке тоже есть. Словарь украинского языка фиксирует его со значением "очень неприятный, отвратительный": можно сказать "противный запах", "противный холод", "противный человек".
- Погода тут, як на злість, бридка, – іде сніг і зараз розтає, вітер противний, мокрий. (Леся Украинка)
- Противний піт заливав очі, а під серцем нудило, і голова йшла обертом. (Иван Багряный).
Кроме того, у слова "противный" есть и другое значение:
- тот, кто не соглашается с чем-либо, выступает против чего-то, не принимает чего-то, то есть – противник.
- тот, кто защищает интересы, противоположные чьим-либо, враждебный кому-то, чему-то.
- противоположная сторона, конец или край чего-либо.
- который движется навстречу кому-либо, чему-то, вместо слова "встречный".
Поэтому стоит обращать внимание и на контекст разговора или предложения, когда вы встретите или произносите это слово.
Интересно! Похожее калькирование встречаем и со словом "щуритса" – слово есть в словарях, но имеет другое произношение.
То есть проблема не в самом слове "противный", а в том, что разговорное "пративный" – это уже совсем другая история о неправильном произношении.
Так давно стал вирусным мем, в котором фигурировало это слово с умышленным растяжением – "праатииивный", как реакция на не очень удачный комплимент. Поэтому у тех, кто его помнит, это слово вызовет улыбку и характерную реакцию.
Так что если что-то вас сильно достало, не обязательно мучиться с одним "пративным". Украинский язык позволяет выразить недовольство очень точно – от простого "неприемний" до эмоционального "осоружний".
Поэтому, если "пративный" уже просится на язык – остановим его на полпути. В украинском языке есть чем его заменить. И не одним словом.