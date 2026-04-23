Идеальных уроков не существует: учительница развенчала популярные мифы о школе

Учительница английского языка из Киева Ольга Горбатько откровенно рассказала о том, что на самом деле происходит в школах. Она опровергла популярные мифы, в которые до сих пор верят многие родители и даже сами ученики.

Работа учителя часто выглядит иначе, чем ее представляют со стороны. Педагог из Киева Ольга Горбатько в своем инстаграме поделилась собственным опытом и объяснила, почему многие распространенные представления о школе не имеют ничего общего с реальностью.

Смотрите также Учительница показала "любимую ученицу": реакция детей растрогала сеть

"К каждому ученику можно найти подход" – не всегда правда

Один из самых популярных мифов – что учитель способен найти подход к любому ребенку. По словам педагога, это не совсем так. В школе есть ученики, поведение которых сложно скорректировать, и не всегда с этим может справиться даже опытный учитель.

Еще один распространенный стереотип – что все родители одинаково заинтересованы в обучении своих детей. На самом деле, говорит учительница, некоторые перекладывают ответственность за домашние задания на педагогов, а участие семьи в образовательном процессе минимальное.

Что говорит учительница о школе: читайте сообщение

Также не стоит считать, что достаточно сделать урок "интересным", чтобы ребенок автоматически захотел учиться. Если у ученика нет внутренней мотивации, даже самые креативные методы могут не дать результата.

Работа учителя не заканчивается после звонка

Часто можно услышать, что учителя работают только до обеда. Однако после уроков начинается не менее объемная часть работы: проверка тетрадей, заполнение журналов, подготовка к занятиям и отчетность.

Мифом является и то, что проверить домашние задания можно за 10 – 15 минут. Если учитель имеет десятки или даже более сотни тетрадей, этот процесс может затянуться на несколько часов, особенно когда речь идет о письменных работах или сочинениях.

Другие учителя соглашаются с педагогом / Скриншот из Instagram

Не соответствует действительности и представление о "свободных каникулах". В этот период педагоги часто занимаются подготовкой материалов, проходят обучение или выполняют административные задачи.

Родительское собрание и поддержка коллег: как это есть на самом деле

Еще один миф – что родительские собрания проходят спокойно и конструктивно. На самом деле они нередко требуют от учителя высокого уровня стрессоустойчивости и дипломатии, ведь ответственность за обучение ребенка иногда полностью перекладывают на школу.

Также не всегда оправдывается ожидание, что молодых учителей активно поддерживают и помогают им адаптироваться. По словам педагога, часто на новичков наваливается значительный объем работы, и им приходится быстро учиться "на практике".

В комментариях под сообщением многие пользователи поддержали учительницу. Педагоги отметили, что узнают в этих словах собственный опыт, а родители соглашаются: реальность школьной жизни значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

"Идеальные уроки только в теории": учительница раскритиковала педосвіту в Украине