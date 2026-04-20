Педагог из Южной Африки Питерс, поделилась видео в своем инстаграме, которое быстро стало вирусным в соцсетях. В нем она предложила ученицам заглянуть в коробку, где якобы была фотография ее любимой школьницы.

Какой лайфхак покорил сеть?

Когда девочки открывали коробку, они видели там зеркало - и, соответственно, собственное отражение. Таким образом учительница показала, что каждая из них является особенной и ценной.

Сначала ученицы подходили к столу застенчиво и неуверенно. Однако после того, как видели себя в зеркале, их эмоции менялись - они начинали улыбаться, радоваться и даже обнимать педагога.

Видео собрало десятки тысяч лайков и вызвало волну положительных реакций. Пользователи отметили, что такая простая идея имеет глубокий психологический эффект.

Как отреагировали пользователи?

В комментариях многие написали, что именно такие учителя формируют у детей веру в себя. Они отметили, что важно не только обучать предметам, но и поддерживать эмоциональное состояние учащихся.

Лайфхак учительницы многие поддержали / Скриншот из Instagram

Некоторые пользователи отметили, что подобные подходы помогают создать безопасную и дружественную среду в классе. Именно в такой атмосфере дети могут раскрывать свой потенциал.

История госпожи Питерс стала примером того, как даже небольшой жест может существенно повлиять на самооценку ребенка и его отношение к учебе.

