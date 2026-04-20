Педагогиня з Південної Африки Пітерс, поділилася відео у своєму інстаграмі, яке швидко стало вірусним у соцмережах. У ньому вона запропонувала ученицям зазирнути у коробку, де нібито була фотографія її улюбленої школярки.

Який лайфхак підкорив мережу?

Коли дівчатка відкривали коробку, вони бачили там дзеркало – і, відповідно, власне відображення. Таким чином вчителька показала, що кожна з них є особливою та цінною.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Спочатку учениці підходили до столу сором'язливо й невпевнено. Однак після того, як бачили себе у дзеркалі, їхні емоції змінювалися – вони починали усміхатися, радіти й навіть обіймати педагогиню.

Який лайфхак вигадала вчителька: дивіться відео

Відео зібрало десятки тисяч вподобайок і викликало хвилю позитивних реакцій. Користувачі відзначили, що така проста ідея має глибокий психологічний ефект.

Як відреагували користувачі?

У коментарях багато людей написали, що саме такі вчителі формують у дітей віру в себе. Вони наголосили, що важливо не лише навчати предметів, а й підтримувати емоційний стан учнів.

Лайфхак вчительки багато хто підтримав / Скриншот з Instagram

Деякі користувачі зазначили, що подібні підходи допомагають створити безпечне й дружнє середовище у класі. Саме в такій атмосфері діти можуть розкривати свій потенціал.

Історія пані Пітерс стала прикладом того, як навіть невеликий жест може суттєво вплинути на самооцінку дитини та її ставлення до навчання.

